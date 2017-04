Sport Sulzbach-Rosenberg

21.04.2017

Für den Boxclub steigt in den kommenden beiden Jahren großteils wieder das bewährte Führungsteam in den Ring. Die Kasse wechselt in neue Hände.

Die Mitglieder des Boxclubs Sulzbach-Rosenberg kamen im Vereinslokal Rosengarten zur Jahreshauptversammlung zusammen. Vorstandswahlen standen auf der Tagesordnung.Vorsitzender Mike Meyer ließ das Jahr Revue passieren und bedankte sich bei den Mitgliedern, die den Verein beim Trainings-Zeltlager unterstützt haben. Auch seiner Führungsmannschaft sprach er seinen Dank für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit aus. Kassier Norbert Peter informierte über die finanzielle Lage des Vereins. Nach allen Berichten gab Wahlkommissions-Vorsitzender Bürgermeister Michael Göth den Weg zur Abstimmung frei.Vorsitzender Mike Meyer wurde in seinem Amt bestätigt. Einen Wechsel gab es beim Kassier. Norbert Peter wurde in diesem Amt durch Martin Donhauser abgelöst. Das Führungsgremium des Sulzbach-Rosenberger Boxclubs besteht für die nächsten beiden Jahre aus Vorsitzendem Mike Meyer, 2. Vorsitzendem Gottfried Weber, Kassier Martin Donhauser, Sportwart Tom Styra und Schriftführerin Simona Styra. Revisoren sind Arietta Vogts und Helena Gnan,