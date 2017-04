Sport Sulzbach-Rosenberg

18.04.2017

0 18.04.2017

"Sportlich und finanziell hat der TV Sulzbach- Rosenberg eine erfreuliche Entwicklung genommen", freut sich der Vorsitzende Georg Peters. Genaueres erfuhren die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Zum Bartl.

Berichte aus den Sparten

Läufer viel unterwegs

Neue Kampfrichterinnen

Ehrungen Vorsitzender Georg Peters und Bürgermeister Michael Göth nahmen die Ehrung der Jubilare mit langjähriger Vereinszugehörigkeit vor.



15 Jahre: Hartmut Burkhardt, Elke Schreiner



25 Jahre: Hildegard Engelmann, Beate Freibott, Hannelore Strobl



40 Jahre: Heike Dittrich, Barbara Flierl, Betti Kerler, Georg Peters



50 Jahre: Jürgen Barnutz



Besonders hervorgehoben wurde Beate Freibott für ihren großen und zuverlässigen Einsatz in den Kinderturnstunden und bei der Planung von Veranstaltungen der Turnabteilung.

Unverändert großen Wert lege der Verein auf die Aus- und Fortbildung seiner Trainer und Übungsleiter. "Hier nimmt der Verein gerne Geld in die Hand, um seinen Mitgliedern Übungsstunden von qualifizierten Kräften anbieten zu können", betonte Peters.Den aktuellen Mitgliederstand gab er mit 452 an. Abschied nehmen musste der TV 2016 von seinem Ehrenmitglied Horst Hälbich. Der Verstorbene war auch als Spartenleiter Ski/Triathlon tätig.Vorsitzender Georg Peters und seine Stellvertreterin Gisela Promm erhielten bei den Neuwahlen für die nächsten zwei Jahre wieder das Vertrauen. Auch Schatzmeister Hermann Pirner und Schriftführerin Gabriele Trösch machen weiter. Als Revisoren wurden wieder Jürgen Barnutz und Horst Müller bestellt. Bürgermeister Michael Göth bestätigte dem Verein eine gute Führung und sportlichen Erfolg. Er übergab eine Spende für die Jugendarbeit.Großen Anklang fand im vergangenen Jahr die Einladung zu einer Fahrradtour. Für heuer plant der TV zur Saisoneröffnung und zum Abschluss wieder solche Ausflüge. Zudem führt ein Sommerfest die Mitglieder am Samstag, 8. Juli, auf der Hütte der Freizeitfußballer von Schall'ke 62 in geselliger Runde zusammen.Basketball spielen beim TV derzeit drei Senioren-, drei Jugend-, zwei Herren- und eine Damenmannschaft. Die Herren 1 belegten in der Aufstiegsrunde zur Bayernliga den zweiten Platz. Eine andere Sportart pflegt die Abteilung beim Altstadtfest, wo sie gemeinsam mit der Squash-Sparte das beliebte Saustechen organisiert.Gut besuchte Übungsabende, Wanderungen und andere Veranstaltungen meldeten die Jedermänner. Der Lauftreff kümmerte sich um das Sportabzeichen, das 55 Personen ablegten, und das Lauf-10-Programm. Höhepunkte für die Läufer und Walker waren eine dreitägige Bergtour in den Allgäuer Alpen und eine Exkursion mit den Staatsforsten im Naherholungsgebiet Wagensaß, wo viele TV-Sportler trainieren.Vor allem Kinder und Jugendliche sind in der Schwimmsparte aktiv. Bei Bezirksmeisterschaften und anderen Wettbewerben errangen sie einige Podiumsplätze. Leo Gassner belegte auf Oberpfalzebene den ersten Platz über 100 Meter Lagen. Ulrike Grötsch holte erste Plätze bei den bayerischen Meisterschaften und verfehlte bei der deutschen Masters-Meisterschaft das Podium nur knapp.Mit ihrer Skigymnastik fand die Sparte Ski/Triathlon wieder regen Anklang. Im Februar organisierte sie eine Fahrt zum Arber. Die größte Herausforderung für die Sparte Squash war die Teilnahme zweier Jugendlicher am deutschen Jugendranglistenturnier in Zirndorf. Bei den Talentiaden, einer Wettkampfreihe des Bezirks Niederbayern/Oberpfalz, sprang 2015/2016 der zweite Platz in der Vereinswertung heraus.Die Gymnastikdamen besuchten eifrig ihre Turnstunden und zeigten sich auch auf Ausflügen sehr unternehmenslustig. Die Leistungsturnerinnen im Alter zwischen 9 und 17 Jahren belegten beim Gau-Liga-Cup in Erbendorf gute Platzierungen. Linda Mayer und Johanna Wanninger absolvierten im März einen Lehrgang und vertreten den TV Sulzbach künftig in den Kampfgerichten. Bis zur Fertigstellung der Turnhalle der Förderschule trainieren die Leistungsturnerinnen, die Purzelkinder und die Kinder ab sechs Jahren in der Dreifachhalle der Realschule.