09.03.2017

Nach der Pause rund um die Faschingsferien geht es nun in der Handball-Bayernliga weiter. Normalerweise beginnt jetzt das heiße letzte Drittel im Kampf um die Meisterschaft und um den Abstieg, doch diesmal scheint das Fell des Bären schon frühzeitig verteilt.

Die Reserve des Bundesligisten HC Erlangen hat bereits acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger und wird sich den Titel nicht mehr nehmen lassen. Genauso groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die beiden Teams aus Niederraunau und Sulzbach noch einen rettenden Platz im Abstiegskampf ergattern können. Hier wird wohl in beiden Lagern schon für die Landesliga geplant.Nichts desto trotz haben die letzten Spiele der Herzogstädter nicht nur Trainingsspielcharakter. Eine gute Gelegenheit, seine Mannschaftstauglichkeit zu beweisen, gibt es am Samstag, 11. März, um 18.30 Uhr in der Krötenseehalle, wenn der Tabellendritte aus Bayreuth zu Gast bei den Sulzbachern ist. Die Oberfranken gehören zu einem Quartett von vier Teams, die sich um den Vizemeistertitel streiten.Dabei zeigt die Tendenz der Wagnerstädter in diesem Jahr steil nach oben, denn alle Spiele nach Weihnachten wurden glatt gewonnen. In Topform präsentiert sich vor allem Torjäger Paul Saborowski, der die Liste der besten Werfer in der Bayernliga anführt.Doch Trainer Michael Werner hat noch einige andere Stars in der Hinterhand, und so sind die Franken nicht nur wegen des klaren 39:28-Hinspielerfolgs der ausgemachte Favorit in der Oberpfalz. Hier ist man froh, dass man nach den Wochen, in denen man wegen Verletzungen, Krankheiten und anderen Gründen nur mit einem Rumpfkader auflaufen konnte, am Samstag wieder etwas breiter aufgestellt ist.Aktuell scheint nur Torhüter Max Lotter noch zu fehlen und außerdem kann man sich ja noch mit ein paar Akteuren aus der Reserve, die auch zuhause spielen, verstärken.HC Sulzbach: Marx, Zippe Marco Forster, Smolik, Waitz, Mignon, Ströhl, Broz, Luber, Burkhardt, Kristian Forster, Wedel, Krizek.