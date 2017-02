Sport Sulzbach-Rosenberg

16.02.2017

5

0 16.02.2017

Als Oberpfalzmeister hatten sich die Volleyball-Mädchen des Herzog-Christian-August-Gymnasiums (HCA) für die nächste Ebene qualifiziert. Nun ging es in eigener Halle um den Nordbayerntitel.

Keine Wechselmöglichkeit

Urkunde und Bronze

Die besten Volleyball-Schulmannschaften der Altersklasse Mädchen III/1 (Jahrgänge 2002 bis 2005) aus der Oberpfalz, Ober-, Mittel- und Unterfrankens spielten dabei um den Einzug ins bayerische Landesfinale. Die HCA-Mädchen waren dabei Gastgeber für die Teams des Franz-Ludwig-Gymnasiums Bamberg, des Theresien-Gymnasiums Ansbach und des Balthasar-Neumann-Gymnasiums Marktheidenfeld. Gespielt wurde Vier gegen Vier auf Kleinfeld in zwei Hallen im Modus Jeder gegen Jeden über zwei Gewinnsätze.Die Einheimischen starteten unter denkbar schwierigen Voraussetzungen, da wegen Verletzung und Erkrankung zwei Spielerinnen kurzfristig ausgefallen waren. Somit stand der Mannschaft kein Auswechselpersonal mehr zur Verfügung. In der ersten Begegnung gegen Ansbach fanden die Sulzbacherinnen nur schwer ins Spiel und die Mittelfranken präsentierten sich mit sehr guten Aufschlägen und durchdachtem Angriffsspiel.Am Ende musste sich das HCA dem späteren Turniersieger mit 13:25 und 13:25 Punkten geschlagen geben. In der zweiten Partie gegen Bamberg war das Niveau ausgeglichener, jedoch verpasste die HCA-Crew knapp den Gewinn des ersten Satzes mit 21:25 Punkten. Im zweiten Durchgang gelang dann dank guter Mannschaftsleistung und konzentriertem Zusammenspiel ein verdienter Sieg mit 25:23. Diese Form wurde auch im Tie-Break, dem entscheidenden dritten Satz, gehalten, der mit 15:10 verdient an die HCA-Volleyballerinnen ging.Im letzten Match gegen Marktheidenfeld zeigte sich die Sulzbacher Mannschaft noch einmal von ihrer besten Seite und setzte den Gegner mit präzisen Aufschlägen, sicherer Ballannahme und guter Blockarbeit unter Druck. Den Unterfranken gelang es jedoch, eine knappe Führung bis zum Sieg auszubauen und sie entschieden beide Sätze mit 25:17 und 25:18 für sich.Den Turniersieg sicherte sich das Theresien-Gymnasium Ansbach, das nun Nordbayern beim Landesfinale vertreten und um den Einzug in die Deutsche Meisterschaft spielen wird. Auch der Zweitplatzierte, das Balthasar-Neumann-Gymnasium Marktheidenfeld, konnte sich freuen. Da beim Landesfinale nur zwei Mannschaften gegeneinander antreten (Nord- gegen Südbayern), bedeutete ihre Platzierung gleichzeitig den dritten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft, wofür sie mit einer Urkunde und Bronzemedaillen ausgezeichnet wurden.Die HCA-Volleyballerinnen erreichten auf Nordbayern-Ebene insgesamt den dritten Platz und zählen damit zu den Top-Teams in Bayern.Die Platzierung im Überblick: 1. Theresien-Gymnasium Ansbach; 2. Balthasar-Neumann-Gymnasium Marktheidenfeld; 3. Herzog-Christian-August-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg und 4. Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg.