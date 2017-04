Sport Sulzbach-Rosenberg

27.04.2017

Am Samstag, 29. April, kommt es in der Landesliga Nord bereits um 16 Uhr zum Aufeinandertreffen der beiden Oberpfälzer Teams aus Sulzbach und Nabburg. Die Lage der beiden Mannschaften könnte unterschiedlicher nicht sein: Die HC-Mädels konnten ihre Auswärts-Flaute zwar auch vergangene Woche in Obertraubling nicht brechen, dennoch sind sie dank der bärenstarken Auftritte in der Krötenseehalle weiterhin auf Platz drei zu finden.

Die HSG Nabburg/Schwarzenfeld dagegen kämpft schwer gegen den drohenden Abstieg in die Bezirksoberliga. Gegen den direkten Konkurrenten aus Pleichach mussten die Gäste am vergangenen Samstag eine bittere Heimpleite hinnehmen. Dies bedeutet Platz zehn und nur mehr einen Punkt Abstand auf Forchheim und den direkten Abstieg.Da trifft es sich wahrscheinlich nicht sonderlich gut, dass man ausgerechnet jetzt in die Herzogstadt reisen muss, konnten dort nicht mal die Spitzenteams aus Schwabach und Mintraching Zählbares mit nach Hause nehmen. Doch angeschlagene Löwen sind zumeist die stärksten und einer der neun HSG-Siege stammt aus dem Hinspiel gegen den HC Sulzbach. Bis auf Abwehrchefin Lisa Wagner kann das Trainerduo auf den kompletten Kader zurückgreifen.HC Sulzbach: Hübner, Rösel; Schiegerl, Ertel, Pöllath, Mutzbauer, Kopp, George, Krieger, Häckl, Macarei, Himmerer, Luber, Müller.