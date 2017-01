Sport Sulzbach-Rosenberg

20.01.2017

3

0 20.01.2017

Die Aufgaben werden nicht einfacher für die Sulzbacher Handballer. Vergangene Woche verloren sie zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Waldbüttelbrunn. Nun sind die Sulzbacher zu Gast beim Tabellenfünften TV Erlangen-Bruck, der in dieser Partie Favorit ist. Das Spiel beginnt am Samstag um 20 Uhr in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle in Erlangen.

Die Truppe von Trainer Ben Ljevar hat eine aufregende Vorrunde hinter sich. Sportlich präsentierte sich Erlangen-Bruck in beeindruckender Form und liegt mehr als im Soll, wäre da nicht eine sonderbare Episode dazwischen gekommen. In den ersten Partien der Saison spielte der Erlanger Luca Wenzel mit einem nicht regelkonformen Spielerpass und so wurden den Mittelfranken zwischendurch einfach mal 8 Punkte aberkannt. Inzwischen haben sie die hart erkämpften Zähler aber wieder, zumindest solange bis der BHV ein endgültiges Urteil fällt. Beeindrucken ließen sich die Brucker davon nicht und errangen inzwischen so viele Punkte, dass dieses Urteil nur noch am Rande interessiert. Die Unbekümmertheit ist wohl auch der Schlüssel zum Erfolg der Erlanger Südstädter, die ohne einen herausragenden Akteur auskommen. Hier ist die Mannschaft der Star.Etwas mehr Probleme haben da die Jungs von Trainer Pavel Krizek schon. Zwar holen sich die Herzogstädter immer mal wieder gute B-Noten ab, es fehlen aber die Punkte. Auch in Erlangen wird es schwierig werden, vor allem weil Kapitän Marco Forster wohl noch einmal pausieren muss. Der Rechtsaußen leidet an einer hartnäckigen Erkältung und ist nicht einsatzbereit. Trotzdem will Krizek dieses Ostbayernderby nicht ohne Gegenwehr abgeben. Sollte es dem Team einmal gelingen, die eigenen Fehler zu minimieren, hat die Mannschaft immer eine Chance. Mit dieser Einstellung muss man die kurze Fahrt in die Unistadt angehen.HC Sulzbach: Lotter, Marx Smolik, Waitz, Mignon, Ströhl, Broz, Luber, Burkhardt, Kristian Forster, Wedel