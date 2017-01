Schachclub an Tabellenspitze

Sport Sulzbach-Rosenberg

24.01.2017

2

0 24.01.2017

Durch ein unverhofftes 2:2 bei der 2. Mannschaft von Kelheim eroberte die Schachjugend des Schachclubs Sulzbach-Rosenberg die alleinige Tabellenführung in der Bezirksliga für Jugendliche unter 20 Jahren.

Obwohl die Sulzbach-Rosenberger ersatzgeschwächt antraten und die Gastgeber bei der Deutschen Wertungszahl (DWZ) überlegen waren, zeigten die Jugendlichen eine hervorragende Leistung. Auf Brett 1 gewann Maximilian Hauer souverän seine Partie. Ihm folge Julian Hauer, dem trotz starken Gegendrucks eine Springergabel gelang. Sie brachte ihm letztlich den Sieg.Auf Brett 3 verlor Leander Sollner trotz einer Mehrfigur eine Remispartie, da er unbedingt einen Sieg wollte. Alexander Volker hatte ebenfalls eine ausgeglichene Stellung, verlor seine Partie jedoch wegen mangelnder Spielpraxis.Da der Schachclub Hirschau am gleichen Tag bei der 3. Mannschaft von Kelheim verlor, reichte das Unentschieden, um mit 5:1 die Tabellenführung zu übernehmen. Am Samstag, 28. Januar, kommt Kelheim 3 nach Sulzbach-Rosenberg, und am Samstag, 11. Februar, geht es dann zur entscheidenden Partie um den Aufstieg nach Hirschau.