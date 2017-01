Sport Sulzbach-Rosenberg

17.01.2017

5

0 17.01.2017

In einem Spiel auf niedrigem Niveau sicherten sich die Handballerinnen der SG Sulzbach den Sieg. 19 Siebenmeter vergaben die Schiedsrichter im Spiel gegen die SG Regensburg. Nicole Schiegerl musste verletzt vom Platz.

Zum letzten Hinrundenspiel in der Krötenseehalle empfingen die Sulzbacher Handballerinnen die SG aus Regensburg. Die Gäste aus der Domstadt betraten das Feld mit viel Selbstbewusstsein und 2 Punkten aus ihrer vorherigen Begegnung. Trotz des großen Abstandes in der Tabelle traten die Regensburgerinnen keineswegs wie Außenseiter auf. Katrin Probst konnte von ihren Nebenleuten zunächst immer wieder gut in Szene gesetzt werden und erzielte mehrere Treffer aus dem rechten Rückraum.Die Sulzbacher Deckung fand kein Mittel und trotz einer direkten Manndeckung fand die erfahrene Spielerin - zum Ärger von Trainer Wolfi Thom - immer wieder neue Lücken. Ines George war es schließlich, die den Lauf der Rückraumschützin stoppen konnte und ihr auch in den folgenden Spielminuten nicht mehr viel Freiraum gewährte. Der Sulzbacher Angriff wirkte an diesem Tag etwas zerfahren, viele Fehlwürfe und vergebene Chancen waren die Folge. Zwar konnte man Regensburg von Anfang an klar machen, dass eine mittelmäßige Leistung heute nicht zum Sieg reichen würde, allerdings gab es immer wieder Phasen in denen auch die Herzogstädterinnen alles andere als glänzten. Von der 18. bis zur 25. Minute gelang ihnen gerade mal ein Treffer und die Handballerinnen ließen die Spielgemeinschaft zum 11:10 herankommen.Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich. Weder die HC Damen noch das gegnerische Team spielten besonders sehenswerten Handball. Die meisten Tore fielen durch 7-Meter. Das Schiedsrichtergespann zeigte tatsächlich 19 Mal auf den Punkt. Doch auch hier war die Quote bei beiden Teams lange nicht perfekt. Ungefähr eine viertel Stunde vor Schluss kam dann der Schreckmoment: Nicole Schiegerl verletzte sich bei einem unglücklichen Zweikampf und musste das Feld verlassen. Doch in der Folge konzentrierten sich die Mädels und brachten ein sicheres 25:19 über die Zeit. Obwohl die Partie spielerisch auf keinem guten Niveau war, zählen die 2 Punkte auf dem Konto der Herzogstädterinnen. In den kommenden Trainingseinheiten richten sie den Fokus bereits auf die Auswärtsbegegnung mit dem ESV in Regensburg.HC Sulzbach: Schultz, Hübner (Tor); Schiegerl 8/4, Häckl 6/2, Luber 3, Kopp 3/1, Pöllath 2, Ertel 2, George 1, Mutzbauer, Macarei, Plößl, Krieger, Frisch.