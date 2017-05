Sport Sulzbach-Rosenberg

11.05.2017

Zum 60. Mal hatten die Mitglieder des Schützenvereins Edelweiß Obersdorf ins Domizil im Industriegebiet Ost eingeladen, um ihre Zielsichersten zu ehren. Schützenmeister Georg Hausmann dankte allen Gönnern des Vereines für die zahlreichen Geld- und Sachspenden und der Sportleitung für den reibungslosen Ablauf des Königschießens sowie den Wirtsleuten Traudl und Bepp mit ihrem Team. Insgesamt 53 Schützen gingen an den Start, um die Würdenträger des Vereines neu zu ermitteln.

Nach der Verabschiedung des alten Königspaares Jonas Frischholz und Melanie Lohmann, wurde Karin Makitta zur neuen Schützenliesl gekürt. Ihr zur Seite stehen als 1. Zofe Anita Himmelhuber und Christine Rathenow als 2. Zofe. Neuer Schützenkönig wurde Peter Pöppel 1. Ritter Johannes Bühler und 2. Ritter Josef Grünwald. Jugendkönig ist Elias Beer, vor Alina Stubenvoll als 1. Jugendritter und Johanna Reif als 2. Jugendritter. Der Schützenmeister freute sich über die Erfolge der jungen Neuzugänge.Auf Scheibe Fest gewann Heinz Rathenow (14-Teiler.) den 1. Preis vor Erwin Himmelhuber und Georg Hausmann. Mit einem 40-Teiler wurde Martin Donhauser auf Scheibe Glück 1. Sieger. Auf Platz zwei und drei folgten Johannes Bühler und Johanna Reif. Bei Glück Aufgelegt erreichte Xaver Wolfsteiner mit einem 11-Teiler den 1. Platz, auf Platz 2 und 3 folgten Rudi Eckl und Gerd Kirschner. Bei der Ringwertung auf Scheibe Meister belegte Martin Donhauser mit 94 Ringen den 1. Platz, gefolgt von Johannes Bühler auf dem 2. und Bernhard Reif auf dem 3. Platz. In der Meisterwertung Aufgelegt wurde Rudi Eckl mit drei mal 100 Ringen Sieger, gefolgt von Xaver Wolfsteiner und Erwin Himmelhuber, mit zwei mal 100 Ringen. Die Deckserien mussten für die Platzierungen entscheiden. Für Stimmung sorgte das Duo Let's Dance. Anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums wies Schützenmeister Georg Hausmann auf den Ehrenabend am 16. September hin. Die Schützen werden sich auch am Frühlingsfestzug am 20. Mai ab 15.30 Uhr beteiligen.