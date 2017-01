Sport Sulzbach-Rosenberg

Die besten Volleyball-Schulmannschaften der Oberpfalz spielten in der Wettkampfklasse Mädchen III/1 (Jahrgänge 2002 - 2005) am Herzog-Christian-August-Gymnasium im Bezirksfinale um den Titel des Oberpfalzmeisters.

Neben den Sulzbach-Rosenberger Gastgebern des HCA-Gymnasiums hatten sich das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf und das St.-Marien-Gymnasium Regensburg für das Turnier qualifiziert. Nach einer kurzfristigen Absage der Regensburger Mannschaft wurde daraus schließlich zum Duell zwischen Sulzbach-Rosenberg und Schwandorf.Von Anfang an setzten die Gäste aus Schwandorf ihren Gegner durch gute Aufschläge und variables Angriffsspiel unter Druck. Die HCA-Mädchen ließen sich dadurch jedoch nicht verunsichern und erkämpften mit sicheren Aufschlägen und guter Mannschaftsleistung einen knappen Sieg mit 25:23 Punkten im ersten Durchgang.Das hohe Niveau setzte sich auch im zweiten Satz fort. Dann hatten die Sulzbacher Schülerinnen um Betreuerin Patrizia Starke wiederum die Nase vorn und entschieden den zweiten Satz mit 25:21 Punkten ebenfalls für sich. Schulleiter Dieter Meyer überreichte die Urkunden. Außerdem erhielten die Teams Gold- und Silbermedaillen.Die HCA-Volleyballerinnen sicherten sich mit ihrem Sieg den Titel des Oberpfalzmeisters und den Einzug in das nordbayerische Qualifikationsturnier für das Landesfinale. Vielleicht können die Sulzbach-Rosenbergerinnen dann auch ein wenig von ihrem Heimvorteil profitieren, denn das Turnier wird am Donnerstag, 9. Februar, am HCA-Gymnasium ausgerichtet. Zu Gast werden die besten Teams aus Ober-, Mittel- und Unterfranken sein.