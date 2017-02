Sport Sulzbach-Rosenberg

02.02.2017

5

0 02.02.2017

Die letzten drei Auswärtspartien gegen Kunstadt, Nabburg und den ESV Regensburg gingen allesamt verloren. Am Samstag, 4. Februar, steht die nächste Begegnung für die Handballerinnen des HC Sulzbach in auswärtiger Halle an, die nicht als Spaziergang bezeichnet werden kann. Der Gegner ist Aufsteiger HC Forchheim. Auf dem Papier ist das eine klare Sache, der Zehnte gegen den Drittplatzierten aus Sulzbach.

Doch der erste Eindruck täuscht, denn das Team um Trainer Ihrke hat sich zu einer Größe in der Landesliga Nord gemausert. Die HSG Pleichach kam am vergangenen Spieltag nicht über ein 28:28-Remis hinaus.Im Hinspiel bekam die Sulzbacher Mannschaft um Trainer Wolfi Thom bereits einen ersten Vorgeschmack, dass die Forchheimerinnen so schnell nicht aufsteckten. Immer wieder kämpften sie sich nach einem Rückstand heran und konnten erst mit einer roten Karte gestoppt werden. Das Spiel endete 24:17 für die Herzogstädterinnen, jedoch steckte dahinter ein hartes Stück Arbeit.Das druckvolle Angriffsspiel hebelte immer wieder die Sulzbacher Abwehr aus und mit Linda Gärtner hatte man - mit sechs Toren aus dem rechten Rückraum - eine treffsichere Schützin aus zweiter Reihe. Caroline Schmitt ist mit 86 Toren auf Platz fünf der Torschützenliste zu finden. Zwar verfügt der HCS mit Nicole Schiegerl über eine noch gefährlichere Torjägerin (113 Tore), auf die Linkshänderin muss Wolfi Thom am Samstag aber verletzungsbedingt verzichten. Auch die beiden Mitte-Spielerinnen Lisa Wagner und Ines George reihen sich in die lange Verletzungsliste der Sulzbacherinnen ein. Ein kleiner Lichtblick ist, dass Melli Kopp nach Krankheit wieder im Kader steht. Vor dem Topspiel gegen den Tabellenführer aus Schwabach in zwei Wochen sollte man sich also möglichst nochmal etwas Selbstvertrauen holen. Trotz aller Verletzungssorgen wollen die Sulzbacherinnen die Niederlagenserie in auswärtigen Hallen beenden.HC Sulzbach: Schultz, Rösel (Tor); Kopp, Mutzbauer, Luber, Häckl, Krieger, Ertel, Macarei, Pöllath, Himmerer, Plößl.