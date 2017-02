Sport Sulzbach-Rosenberg

24.02.2017

24.02.2017

Zeitweise schien für die jüngsten Handballer des HCA-Gymnasiums ein Zweifach-Triumph möglich. Nur eines der beiden Teams schaffte es am Ende zur Oberpfalzmeisterschaft.

Enges Spiel zum Auftakt

Im April nächste Runde

Oberviechtach zu stark

Zum großen Handball-Bezirksfinale im Schulwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" (Jahrgänge 2004 und jünger) kamen die Regionalsieger der Mädchen und Jungen nach Sulzbach-Rosenberg. Gastgeber für das Gymnasium Neutraubling, das Ortenburg-Gymnasium aus Oberviechtach sowie das Herzog-Christian-August-Gymnasium war die Walter-Höllerer-Realschule.Die Bezirksschulobfrau für Handball, Bärbel Ströhl, erläuterte den Spielmodus dieser Oberpfalzmeisterschaft. Die Mannschaften spielten jeweils zwei Halbzeiten à zehn Minuten nach dem Schema Jeder gegen Jeden. Zum Auftakt trat das HCA-Gymnasium gegen die Oberviechtacher Buben an.Es standen sich zwei beinahe gleichwertige Teams gegenüber, die sich nichts schenkten. Keine Mannschaft konnte sich absetzen; mit 4:4 ging es in die Pause. Mitte der zweiten Hälfte stellten die Lokalmatadoren ihre Abwehr um. Die HCA-Jungs bekamen die Ortenburger dann besser im Griff, spielten einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus und brachten ihn zum 11:9 über die Zeit.Auf dem Weg zur Oberpfalzmeisterschaft lag jetzt nur noch ein Stolperstein. Konzentriert und hochmotiviert gingen die Sulzbach-Rosenberg die Aufgabe gegen das Gymnasium Neutraubling an. Bereits zur Halbzeit führten sie mit 9:3. Es gelang ihnen, diese Abwehr- und Angriffsleistung auch im zweiten Abschnitt abzurufen. Das spektakulärste Tor des Tages erzielte Marius Leibig, der den Ball in der vorletzten Spielsekunde von der eigenen Freiwurflinie aus über das ganze Feld zum 18:7 versenkte.Somit haben die HCA-Buben ihren Traum wahr gemacht. Sie ziehen ins nordbayerische Qualifikationsturnier ein, das im April in Sulzbach-Rosenberg steigt. Hinter ihnen belegte das Ortenburg-Gymnasium den zweiten Platz nach einem knappen 8:7-Sieg gegen Neutraubling.Für das HCA-Gymnasium spielten Leander Sollner (Tor), Tobias Luft (Tor/Feld), Marius Leibig (17), David Sehnke (12), Markus Seitz, Luca Seitz, Tom Hajek, Tizian Troisi, Jakob Kaiser, Jakob Friese und Malte Wenzl. Die Mannschaft wurde von Studiendirektorin Bärbel Ströhl betreut.Bei den Mädchen deutete sich nach einem gelungenen Auftakt gegen die Vertretung aus Neutraubling die Chance auf einen Doppelerfolg für das HCA-Gymnasium an. Mit einer sehr guten Abwehr- und Angriffsleistung spielten die HCA-Mädchen ein nie gefährdetes 14:2 nach Hause.Das Spiel gegen die Oberviechtacher Mädels lief eine Klasse härter und schneller. Das Ortenburg-Team übernahm schnell die Führung und ging mit 4:2 in die Pause. Auch danach fanden die Gastgeberinnen keine Mittel, um den Ansturm des Gegners zu stoppen. Das Spiel ging mit 9:5 Toren an das Ortenburg-Gymnasium. Anschließend löste die Oberviechtacher Schulmannschaft mit 17:2 gegen Neutraubling die Fahrkarte zur Qualifikationsrunde zum Bayernfinale. Vize-Oberpfalzsieger wurde das HCA-Gymnasium, Dritter das Gymnasium Neutraubling.Für das HCA-Gymnasium spielten im Tor Alina Maier, im Feld Emma Röhrer (6), Sophie Dirscherl (5), Nina Tuchbreiter (5), Madeleine Michel (2), Lillian Eichenmüller (1), Lucy Marquardt, Antonia Roll und Sara Rösch. Betreut wurde die Mannschaft von Studienrat Ralph Huber.Bei der Siegerehrung gratulierte Bezirksschulobfrau Bärbel Ströhl im Namen der Regierung der Oberpfalz den Teams. Sie nahmen Urkunden sowie Medaillen in Gold, Silber und Bronze mit auf die Rückfahrt.