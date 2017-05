Sportabzeichen auch für Leute mit Handicap

Sport Sulzbach-Rosenberg

Der TuS Rosenberg startet am Mittwoch, 17. Mai, in eine neue Sportabzeichen-Saison. Schauplatz für Training und Abnahme ist die Sportanlage der Krötenseeschule jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr. Jugendliche und Erwachsene sind zum Mitmachen aufgerufen. Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich.

"Wer sich ohne Überbeanspruchung regelmäßig bewegt, tut das richtige für Körper und Seele, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Es geht nicht um Bestleistungen, sondern darum, sich altersgemäß fit zu halten", wirbt der TuS Rosenberg in einer Pressemitteilung.Neu beim TuS Rosenberg ist, dass künftig Menschen mit Handicaps das Sportabzeichen erwerben können. Es soll Selbstvertrauen schaffen und zur Inklusion beitragen. Die Bewertung erfolgt in verschiedenen Klassen.Während der Vorbereitung und Teilnahme am Training besteht auch für Nichtmitglieder Versicherungsschutz. Das Wegerisiko ist mit eingeschlossen. Krankenkassen unterstützen den Erwerb des Sportabzeichens mit einem Bonusprogramm.