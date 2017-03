Sport Sulzbach-Rosenberg

26.03.2017

Wenn es um sportliche Erfolge geht, braucht sich Sulzbach-Rosenberg nicht zu verstecken. Bei der großen Sportlerehrung im Rathaussaal wurden 80 Aktive durch Bürgermeister Michael Göth sowie seinen Stellvertreter Günter Koller ausgezeichnet. Sie kommen entweder aus der Herzogstadt oder sind in einem der zahlreichen Vereine aktiv. Respekt galt dabei einem ganz besonderen Breitensportler.

Musikschule dabei

Dank an Ehrenamtliche

Einsatz mit 88 Jahren

Sportlerehrung: Einzel- und Mannschaftswertung Gold: Max Stark (u.a. Deutscher Rekord Kreuzheben 225kg), Frieda Holzer (u.a. Deutscher Rekord Bankdrücken 130kg), Carmen Hochholzer (u.a. Deutscher Rekord Kreuzheben 170kg), Manuela Horst (u.a. Bayerischer Rekord im Kraftdreikampf), Petra Tschirsky (Deutscher Rekord im Kraftheben 142,5kg) und Mira Stegmann (TC Amberg, u.a. Bayerische Meisterin U16 Tennis).



Silber: Tim Biersack (u.a. ADAC Motocross-Bayernmeister 250ccm); Jürgen Weiß, Marlis Stubenvoll und Anja Roth (Schützenverein Germania Großalbershof); Roland Heidrich und Gisela Heinz (Kgl. priv. Feuerschützen Sulzbach); Rafael Beitinger, Heinz Binder, Jonas Bogner, Felix Bremstahler, Armin Brauner, Laura Engelhard, Leonie Kellner, Mireille Sommer, Lydia Wiesneth und Samantha Gillig (1. Bogenschützenclub Su.-Ro.); Bertram Lukesch, Albert Greß, Liane Reger, Reinhold Reger, Alina Maier, Klaus Meiler und Luis Söhnlein (Automobil-Sport-Club Su.-Ro.); Heike Uhl (2. Deutsche Meisterin Triathlon 2015), Jörg Gottschalk (u.a. Bayerischer Rekord im Kreuzheben 160 kg) und Tom Stark (Bayerischer Meister Kraftdreikampf Senioren sowie im Kreuzheben).



Bronze: Sandro Garreis, Maria Gruber, Timo Engelhard, Tobias Hermann, Luca Koch, David Maler und Sandra Miller (1. Bogenschützenclub Su.-Ro.); Carolyn Schart, Kilian Löffler, Elias Stubenvoll, Marcel Knaus und Sophie Schmeißner (Judo Verein Su.-Ro.); Werner Söhnlein, Jürgen Batek, Henrik Meyer, Elias Batek, Simon Härtl, Jonas Renner, Markus Janner und Sabine Werner (Automobil Sport-Club Su.-Ro.); Maximilian Lier (Generation Snow Junior Team); Anna-Maria Münch (Reit- und Fahrvereinigung); German Schneider (SV Edelweiß Obersdorf); Linda Ehbauer und Andreas Schneider (Schützenverein Germania Großalbershof); Alfred Birner, Theodor Heinz und Kurt Falk (Kgl. priv. Feuerschützen).



Mannschaften - Silber: 1. Bogenschützenclub Sulzbach-Rosenberg, Landesmeister Jugend mit Leonie Kellner, Timo Engelhard und Sandra Miller.



1. Bogenschützenclub Sulzbach-Rosenberg, Landesmeister Junioren mit Tobias Herrmann, Laura Engelhard und Sandra Miller.



Racing Team Rummersricht, 1. Platz Bayerische Auto-Cross-Meisterschaft mit Reinhold Reger, Liane Reger, Kevin Renner und Markus Rößler.



Kgl. priv. Feuerschützen Sulzbach, Landesmeister OSB Luftpistole Auflage Senioren mit Roland Heidrich, Theodor Heinz und Kurt Falk.



Kgl. priv. Feuerschützen Sulzbach, Landesmeister KK Auflage Senioren mit Kurt Falk, Theodor Heinz und Gisela Heinz.



Zimmerstutzen-SG 1893 Rosenberg, 3. Platz Bayer. Meisterschaft im Sportschießen mit Reinhold Brandl, Leonhard Kurz und Richard Bachmeier (verstorben Januar).



Bronze: TC Blau-Weiß, 2. Bayerischer Meister im Mixed Beachtennis Ü40 mit Ute und Udo Stegmann.

Sechsmal Gold wurde in der Einzelwertung verliehen, 39-mal Silber und 35 Bronzemedaillen in Einzel- und Mannschaftswertung überreicht. Neben dem Bürgermeister freute sich Thomas Gebele in seiner Funktion als Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbands über die große Anzahl an Auszeichnungen: "Heute haben Sie noch mal die Chance, erinnert zu werden, wie viel Schweiß und Anstrengung Sie in die gezeigten Leistungen investiert haben, aber gerade auch den jetzigen Moment der Auszeichnung zu genießen."Die Auszeichnungen standen dabei natürlich im Mittelpunkt des Abends, wobei das Kulturamt für eine unterhaltsame Umrahmung der Feierlichkeiten sorgte, durch Kerstin König moderiert. Die musikalische Begleitung übernahm das Blechbläser-Ensemble der Städtischen Sing- und Musikschule mit Markus Koppermann und Sarah Jelinski (Posaune), Johanna Wohlfahrt (Waldhorn), Thomas Tiefel (Tuba) und Benedikt Trummer (Tenorhorn) sowie mit zwei Drum-Set Einlagen von Vincent Paulus und Jakob Kaiser. Aus Freiburg war Michael Parlèz gekommen, um bei zwei gut 20-minütigen Vorstellungen mit diversen Tricks zu verzaubern und mit Bauchreden zu unterhalten.Bezugnehmend auf das umfassende Rahmenprogramm freute sich Göth: "Sie können erkennen, aus allem, was heute hier zu sehen ist, wie sich diese Veranstaltung im Laufe der Zeit verändert hat", so der Bürgermeister in seinen Eröffnungsworten. Wohlwissend, dass "Sulzbach-Rosenberg traditionell eine Stadt mit äußerst vielseitigem und großen Vereins- und Sportangebot ist. Und das Ergebnis daraus sind die hervorragenden Leistungen, die wir am heutigen Abend gemeinsam würdigen."Hierzu galt der Dank Göths vor allem auch allen ehrenamtlichen Helfern, Gönnern und Sponsoren, die das Vereinsleben aufrecht erhalten. Auch die steigenden Zuschauerzahlen gerade im Mannschaftssport, bei Fußball und Handball, zeigten, dass großes Interesse an den sportlichen Aktivitäten bestehe. Die nach Worten des Bürgermeisters auch seitens der Stadt gefördert werden: "Wir unterstützen unsere Vereine zum Beispiel mit Zuschüssen bei Hallenbenutzungsgebühren, bei Kinder- und Jugendtraining."Ebenfalls das Soziale und Gesellschaftliche stellte er dabei in den Vordergrund: "Integration, Jugendarbeit, Seniorensport wird in Sulzbach-Rosenberg groß geschrieben. "Die heute Geehrten stehen dabei nur für einen Teil des breitgefächerten Angebotes in unserer Stadt - beweisen aber dafür, dass es sich lohnt, Leistung zu zeigen.""Er ist einer der ältesten, wenn nicht der älteste aktive Breitensportler dieser Stadt", so Bürgermeister Michael Göth zur Eröffnung seiner Laudatio zur Sonderehrung der Stadt. "Er ist 1929 geboren, und immer noch aktiv. Lieber Hans Feicht, komm doch bitte nach vorne." Feicht hatte dabei im vergangenen Jahr, im Alter von 88 Jahren, zum 33. Mal in ununterbrochener Reihenfolge das Deutsche Sportabzeichen in den Disziplinen Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination abgelegt."So eine Leistung ist beispielhaft, vorbildlich und dokumentiert gleichzeitig, welche sportlichen Leistungen selbst im hohen Alter noch möglich sind." Dabei ist Feicht seit mehr als 70 Jahren beim TuS Rosenberg engagiert, dem er auch als Ehrenmitglied angehört und in dem er Jahrzehnte die Herrengymnastikgruppe leitete. In den Nachkriegsjahren war er Mitbegründer der Sparte Tischtennis in Sulzbach-Rosenberg. Auch ist er seit über 30 Jahren aktiv als Prüfer und Abnehmer des Sportabzeichens. Fit hält er sich mit Nordic-Walking.