Sport Sulzbach-Rosenberg

07.03.2017

"Gibt es das große Sportereignis zum Altstadtfest auch heuer wieder?" fragten sich die Macher der vergangenen 30 Stadtläufe in einer Besprechung bei Bürgermeister Michael Göth. Ernst Schleicher und Heiner Lederer, die bisherigen Organisatoren von der Betriebssportgruppe Post, sahen aus altersbedingten Gründen keine Möglichkeit mehr, das Großereignis mit den bisherigen freiwilligen Helfern zu stemmen.

"Schon wegen der stetig wachsenden Teilnehmerzahlen bei den Bambini, in den Kinder- und Jugendklassen ist es notwendig, den Stadtlauf weiter anzubieten. Das sind wir unserem sportlichen Nachwuchs schuldig", appellierte Schleicher. Angesichts der nicht geringen Zahl an örtlichen Vereinen müsse es doch möglich sein, ein Organisationsteam zu bilden. Schleicher und Lederer erklärten sich bereit, dabei zu helfen und in einer Übergangszeit ihre Erfahrung mit einzubringen. Die Infrastruktur mit den beiden Feuerwehren, dem Roten Kreuz und Ärzten, Bauhof, Polizei und THW sowie den Sponsoren habe seit vielen Jahren Bestand. In dieser Hinsicht müssten neue Organisatoren keine Probleme fürchten. Alle notwendigen Informationen könnten bei Ernst Schleicher (09661/12 12) eingeholt werden. - Bild: Die Jugend wartet auf das Startzeichen für den Sulzbach-Rosenberger Stadtlauf. Archivbild: awb