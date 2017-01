Studiomeisterschaft im Fitnesscenter Fit For you

Sport Sulzbach-Rosenberg

24.01.2017

2

0 24.01.2017

50 Athleten, darunter sieben unter 18 Jahren, gingen bei der Studiomeisterschaft 2017 im Fitnesscenter Fit For You in der Schießstätte an den Start.

Beim Bankdrücken der Jugendlichen sicherte sich Patrick Stöckl (Körpergewicht 78,9 Kilo) mit 105 Kilo im dritten Versuch den Sieg. Dahinter reihten sich Daniel Tscherwenko und Lukas Pickel ein. Der jüngste Teilnehmer war Dominik Weich mit 14 Jahren.Sieben Athletinnen machten die Frauenklasse unter sich aus. Es siegte das Studiomitglied Petra Tschirsky mit gedrückten 65 Kilo, gefolgt von Jennifer Schiller und Kerstin Matthalm. Bei den Männern dominierte Jörg Gottschalk (Körpergewicht 56,3 Kilo) mit gedrückten 97,5 Kilo die Konkurrenz klar vor Stefan Ringleb und Anton Kurz. Als ältester Teilnehmer drückte Bernhard Keck 87,5 Kilo.Beim Kreuzheben siegte nach Relativpunkten die deutsche Meisterin im Bankdrücken, Manuela Horst. Sie verwies mit gezogenen 110 Kilo im dritten Versuch Natalie Tompkins und Melanie Bittner auf die Plätze. Bei den männlichen Athleten machte der 16-jährige Max Stark seinem Namen alle Ehre und zog im dritten Versuch die Hantel mit 210 Kilo nach oben. Zweiter wurde Anton Kurz, Dritter Jörg Gottschalk.Zum anschließenden Synchron-Kreuzheben traten zehn Paare an. Petra Tschirsky und Jörg Gottschalk waren dabei nicht zu schlagen. Im Einklang zogen sie 260 Kilo nach oben. Vater und Sohn Stark folgten; den dritten Platz belegten Melanie Novak und Andrea Pauli mit 240 Kilo. Das älteste Paar, Josef Weiß und Lothar Pritzel vom befreundeten Gastverein KSC Frauenau, brachten es auf ein Gesamtalter von über 120 Jahren.Die Siegerehrung übernahm Studiobesitzer Florian Kreysler zusammen mit Bürgermeister Michael Göth und dem Seniorenweltmeister im Bodybuilding, Horst Wetterau.