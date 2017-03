Sport Sulzbach-Rosenberg

10.03.2017

Mit einem 5:1 gegen Furth im Wald eroberte der Schachclub (SC) Sulzbach-Rosenberg die Tabellenspitze der Kreisliga I Nord. Er bringt es wie der SC Schwandorf II auf 10:2 Zähler, hat aber mehr Brettpunkte am Konto..

Wie so oft war Christian Herrmann auf Brett 1 am schnellsten fertig. Mit seinem aggressiven Angriffsspiel ließ er seinem Gegner keine Chance. Den zweiten Sieg fuhr der auf Brett 6 agierende Dieter Margraf ein, der seinem Gegner im Mittelspiel eine Figur abnahm und die Partie sicher nach Hause brachte. Für ihn war es das erste Spiel nach vielen Jahren Abwesenheit, und er zeigte, dass er nichts verlernt hat.Altmeister Hermann Hese spielte seine Lieblingseröffnung Sizilianisch und einigte sich mit seinem Gegner wegen eines Dauerschachs auf ein Remis. Den stärksten Gegner hatte Michael Sperber vorgesetzt bekommen. Die Further Nachwuchshoffnung leistete kräftigen Widerstand, so dass eine hochklassige Partie entstand, die mit einem Remis endete. Der auf Brett 4 spielende Peter Weszka nahm seinem Gegner im Mittelspiel zwei Bauern ab - das reichte ihm zum Sieg. Am längsten spielte diesmal Jugendtrainer Lukas Pilhöfer, der sein Finale mit Turm und jeweils drei Bauern wegen besserer Stellung des Königs gewann.Es fehlte Jürgen Wyrobisch, der mit der Jugendmannschaft zu einem Doppelspieltag nach Kareth-Lappersdorf gefahren war. Zuerst ging es gegen den Tabellenführer Kareth-Lappersdorf III. Es entwickelten sich spannende Partien zwischen den jungen Akteuren.Maximilian Hauer, zur Zeit in hervorragender Form, zauberte eine wundervolle Mattkombination auf Brett 1 und gewann. Pech hatte dagegen Julian Hauer, der in einer Remis-Stellung einen falschen Zug machte und anschließend unterlag. Auf Brett 3 gewann Manuel Berendes, obwohl er bereits im Anfangsstadium die Qualität einbüßte. Mit aggressivem Angriffsspiel setzte er seinen Gegner so unter Druck, dass dieser die entscheidenden Fehler machte. Auf Brett 4 einigte sich Leander Sollner mit seinem jungen Gegner auf ein Remis. Damit hatte man den Spitzenreiter mit 2,5 :1,5 besiegt.Um 15 Uhr war dann eine weitere Mannschaft aus Kareth-Lappersdorf der nächste Gegner. Schon ein wenig müde vom langen Tag, verloren die Spieler an den Brettern 3 und 4 recht schnell. Maximilian Hauer dagegen drückte seinen Gegner regelrecht an die Wand und gewann wiederum souverän.Am längsten kämpfte Julian Hauer. Mit einem Bauern weniger und einem Freibauern des Gegners stand die Partie schon auf Verlust. Durch gekonntes Endspiel und den ins Zentrum gebrachten König gelang es ihm aber, die Türme abzutauschen und zwei Bauern zu gewinnen. Danach tauschte er die noch vorhandenen Bauern und brachte den Gegner wegen des ihm verbliebenen Mehrbauern zur Aufgabe.Julian Hauer führt derzeit die Bestenliste der Bezirksliga mit 5,5 Punkten aus sieben Spielen an, gefolgt von seinem Bruder Maximilian mit 5 Punkten aus sechs Spielen. Manuel Berendes mit drei Zählern aus fünf Partien. Die Jugendmannschaft hat damit im ersten Jahr in der Bezirksliga alle Erwartungen übertroffen.