Sport Sulzbach-Rosenberg

14.05.2017

14.05.2017

Der letzte Eindruck ist der, der bleibt, dachten sich wohl die Sulzbacher Handballer und holten sich zum Saisonfinale noch einmal die Sympathien der Fans. Mit einer blitzsauberen Leistung schlug das Team den TV Erlangen-Bruck mit 28:21, schickte die rote Laterne nach Niederraunau und holte sich jede Menge Motivation für die neue Saison.

Damit endete eine Bayernliga-Runde, die man nur durch den Verzicht einiger höherklassiger Vereine erhalten hatte, mit dem erwarteten Abstieg. Doch die Truppe des scheidenden Trainers Pavel Krizek hat sich trotz des auf die Landesliga ausgerichteten Kaders gut verkauft und besonders in den letzten Spielen deutlich gemacht, dass die Mannschaft zwar genügend Klasse, aber leider nicht genug Masse hatte, um in der höchsten bayerischen Spielrunde zu bestehen. Die hatte im Überfluss der Meister, die Bundesligareserve aus Erlangen. Niederraunau und Sulzbach steigen ab, doch zumindest in der Oberpfalz freut man sich schon auf eine spannende nächste Saison.Die Gastgeber erwischten dank des dynamischen Spielmachers Jason Mignon den besseren Start (7:4), doch dann fanden die Brucker, die auf drei Stammkräfte verzichteten, um die zweite Mannschaft im Saisonendspurt zu verstärken, in die Partie und holten sich die erste Halbzeit mit 14:12-Toren. Fünfzehn Minuten lang konnten die Gäste diesen Vorsprung verteidigen, ehe der starke Kreisläufer Linus Brockstedt den Ausgleich erzielte (21:21). Dann hatten die Erlanger ihr Pulver verschossen, denn es gelang ihnen bis zum Spielende nicht mehr, den überragenden Torhüter Max Lotter zu bezwingen. Michael Waitz und Stefan Ströhl machten es auf Sulzbacher Seite viel besser und so kam am Ende ein etwas zu hoher, aber verdienter 28:21-Heimsieg heraus.HC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Waitz 5, Broz 4, Ströhl 4, Smolik 4(2), Marco Forster 3, Mignon 3, Brockstedt 3, Sebastian Wedel 2, Krizek, Meta, Kristian Forster, Fabian Wedel