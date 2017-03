Sport Sulzbach-Rosenberg

30.03.2017

3

0 30.03.2017

Die Abschiedstournee der Sulzbacher Handballer in der Bayernliga geht weiter. Am Samstag, 1. April, um 18.15 Uhr verabschieden sie sich für unbestimmte Zeit vom TSV Unterhaching in der Hachinga-Halle von einem alten Rivalen, gegen den viele Duelle auf Augenhöhe gespielt wurden.

Auch in dieser Saison war das Hinspiel in Sulzbach ein Highlight für die Herzogstädter, konnte man doch beim 30:30-Remis einen der wenigen Punkte dieser Spielzeit ergattern. Doch in eigener Halle sind die Oberbayern um die torgefährlichen Routiniers Martin Dauhrer und Johannes Borschel klarer Favorit. Das TSV-Team von Trainer Christian Sorger hatte man eigentlich auch etwas besser als den derzeitigen zehnten Tabellenplatz eingeschätzt. Doch in den letzten Wochen verloren die Hachinger fünf Partien in Folge. So besteht für sie noch ein Restrisiko, auf den drittletzten Rang abzurutschen, der im Härtefall noch ein Abstiegsplatz sein kann. Mit einem Heimsieg gegen Sulzbach wäre dieses Problem aber aus der Welt geschafft. Im Sulzbacher Lager können außer Torhüter Max Lotter alle Akteure auflaufen. Wann der Stammkeeper wieder spielen wird, ist noch offen. Hier wird man angesichts der Tabellensituation kein Risiko eingehen.HC Sulzbach: Tor: Zippe, Marx, Feld: Smolik, Marco Forster, Kristian Forster, Ströhl, Burkhardt, Wedel, Luber, Mignon, Waitz, Broz, Krizek.