Sport Sulzbach-Rosenberg

02.05.2017

02.05.2017

Die Sulzbacher Handballer kommen zum Ende der Bayernliga-Saison noch einmal so richtig in Schwung und besiegten den TSV Lohr verdient mit 24:22. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte Torhüter Max Lotter heraus.

Die Partie beginnt zäh, da beide Angriffsreihen den Standort des Tores noch nicht so richtig gefunden hatten. Nur die beiden Torhüter waren schon hellwach und so stand es nach einer Viertelstunde gerade einmal 3:3. Einige Fans befürchteten schon einen langweiligen Abend, doch dann gaben die Jungs von Trainer Pavel Krizek etwas Gas und die Partie begann Fahrt aufzunehmen. Die Aktivposten der ersten Halbzeit waren die beiden Routiniers Michael Waitz und Marco Forster, die ihr Team bis zur Pause mit 11:8 in Führung brachten. Begünstigt wurde dies aber auch von der bis dahin etwas lustlosen Vorstellung der Gäste, die nach dem Erreichen des Klassenerhalts vergangene Woche wohl etwas zu lange gefeiert hatten.Der Vorsprung von drei bis vier Toren für die Herzogstädter hielt dann etwa bis zur Minute 50 (16:12, 21:17). Der tschechische Mittelblock Krizek und Broz stand sicher in der Abwehr und vorne hatte Spielmacher Jason Mignon alles im Griff. Die Siebenmeter, die der dynamische Mittelmann herausholte, verwandelte Daniel Luber sicher und so glaubte man schon an einen entspannten Sieg der Hausherren.Doch nun nahmen sich die Oberpfälzer eine etwas zu frühe Auszeit, und die jetzt aufgewachten Unterfranken witterten noch einmal die berühmte Morgenluft. Plötzlich stand es nur noch 22:21 für den HCS, und den Sulzbachern fiel nun im Angriff nichts mehr ein. Nun hätte das Spiel eigentlich kippen können, ja müssen, doch einer hatte etwas dagegen. Es begann die große Show von Max Lotter, der binnen drei Minuten drei Siebenmeter der verzweifelten Lohrer hielt. Jason Mignon machte dann zwei Minuten vor Spielende mit dem letzten Sulzbacher Treffer alles klar und bescherte den Gastgebern den zweiten Saisonsieg, der mit 24:22 auch hoch verdient war.HC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Waitz 5, Marco Forster 5, Luber 5(4), Mignon 4, Smolik 2, Broz 2, Ströhl 1, Kristian Forster, Wedel, Krizek, Brockstedt, Plößl.