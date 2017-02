Sport Sulzbach-Rosenberg

Das war es dann wohl für die Sulzbacher Handballer in Sachen Bayernliga. Nach der 29:35-Niederlage beim Drittletzten VfL Günzburg sind es nun schon sieben Punkte Abstand zu einem Nichtabstiegsplatz. Theoretisch natürlich noch machbar, aber realistisch gesehen ein Ding der Unmöglichkeit. Die Herzogstädter können wohl schon für die Landesliga planen.

Ein breiterer Kader wäre wohl nicht schlecht, denn auch in Günzburg fehlten wieder einmal zu viele Leistungsträger. Neben den angeschlagenen Lotter und Forster, diesmal dann auch noch Martin Broz (krank) und Martin Burkhardt (Beruf). Das konnte, wie schon in den vergangenen Wochen, nicht kaschiert werden.Trotzdem spielten die Gäste in der ersten Halbzeit ganz gut mit. Bis zum 7:6 nach gut zehn Minuten war die Partie völlig offen, doch dann häuften sich Zeitstrafen auf Sulzbacher Seite und die Gastgeber zogen erst einmal davon (14:8). Als sich die Nerven wieder etwas beruhigt hatten, dann die beste Phase der Herzogstädter, die bis kurz vor der Pause auf 14:12 verkürzen konnten. Der Anschlusstreffer wurde aber verpasst und die Günzburger schafften, auch dank einiger Blackouts der Gäste, doch noch einen beruhigenden 16:12-Halbzeitstand.Nach der Pause dann vier schnelle Tore der Gastgeber und das Spiel war entschieden. Den Acht-Tore-Vorsprung der Schwaben (24:16) konnte die Sulzbacher Rumpf-Truppe bis zum Ende nur noch marginal verkleinern. Da half es auch nicht, dass sich Jason Mignon und Daniel Luber gute Noten verdienten.Besonders in der Abwehr zeigten sich die Gäste nicht bayernligatauglich, was besonders die beiden Torhüter Marx und Zippe zu spüren bekamen. Am Ende stand es dann verdientermaßen 35:29 für die Gastgeber, die weiter auf den Klassenerhalt hoffen können.HC Sulzbach: Zippe, Marx (Tor); Mignon 6(4), Luber 5, Waitz 4, Sebastian Wedel 4, Kristian Forster 4, Smolik 3, Ströhl 3, Fabian Wedel, Krizek.