Sport Sulzbach-Rosenberg

15.05.2017

Es war genau die Leistung, die Trainer Wolfi Thom von den Sulzbacher Handballerinnen erwartet hatte: Die Landesliga-Saison positiv abschließen und zu Hause ungeschlagen bleiben. Das gelang mit dem 30:19-Kantersieg gegen die HSG Pleichach perfekt.

Die ersten Minuten am Sonntagnachmittag begannen holprig und so gar nicht nach dem Geschmack der Sulzbacherinnen. Denn bis zur 15. Minute schafften sie es nicht, die HSG Pleichach abzuschütteln. Die Abwehr stand noch nicht sicher genug und immer wieder fand die Mannschaft des Aufsteigers Lücken in der HC-Abwehr. Doch dann ging ein Ruck durch das Team, und Vroni Pöllath erhöhte mit einem Dreierpack innerhalb von vier Minuten zum 9:5. Die restlichen Minuten der ersten Hälfte gehörten ganz klar den Herzogstädterinnen und man sah endlich die Überlegenheit, die die Mädels in der Krötenseehalle schon so oft demonstriert hatten. Mit einem Halbzeitstand von 16:7 ging es in die Kabine. Auch den besseren Start erwischte dann die Heimmannschaft. Conny Macarei erhöhte in Minute 42 zum 21:11, ehe die Gäste in Form von Spielmacherin Anne Früh zurückkamen. Ganze fünf Minuten gelang dem HC kein weiteres Tor, und die Unterfränkinnen witterten ihre Chance. Doch spätestens beim 21:16 war dann Schluss mit lustig. Konsequent spielten die Sulzbacherinnen nun ihre Stärken aus und die Abwehr stand bombensicher. So gelangen der HSG in den letzten 15 Minuten lediglich drei Tore, und sie mussten zusehen wie der HC lauffreudig und zweikampfstark zum Endstand von 30:19 davonzog.Die Truppe des HC Sulzbach hat mit einer sehr jungen Mannschaft (im Durchschnitt 23 Jahre) eine sehr gute Saison abgeliefert, gegen Teams die größtenteils einiges an Erfahrung voraus haben. In der Spielzeit 17/18 werden die Ziele etwas höher gesteckt.HC Sulzbach: Hübner, Rösel (Tor); Schiegerl 7/1, Kopp, Pöllath, Macarei je 4, Ertel 3, Krieger, Häckl je 2, Luber, Himmerer, Müller, Wagner je 1, George