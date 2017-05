Sport Sulzbach-Rosenberg

09.05.2017

09.05.2017

Die Handballerinnen des HC Sulzbach verloren mit 25:31 beim Absteiger SG Regensburg. Damit ist der dritte Platz in der Landesliga aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Zwar waren die HC-Damen am vergangenen Samstag stark ersatzgeschwächt in Regensburg angetreten, Chancen hatte man sich dennoch ausgerechnet.

Bis zur 47 Minute sahen die Zuschauer in der Kerschensteiner Halle einen offenen Schlagabtausch. Die Spielgemeinschaft aus Regensburg legte vor und die Herzogstädterinnen zogen nach. Doch dann machte sich langsam die spärlich besetzte Auswechselbank bemerkbar. Die Kräfte ließen allmählich nach, und die Heimmannschaft schaffte es, die müden Beine der Sulzbacherinnen ein ums andere Mal zu überwinden.Spätestens beim 25:20 in der 50. Minute lag dann eine kleine Vorentscheidung in der Luft. Dennoch steckte die Mannschaft um Trainer Wolfi Thom nicht auf und trotzte einigen unverständlichen Schiedsrichterentscheidungen mit weiterhin schön herausgespielten Toren.Dennoch siegten die Domstädterinnen deutlich mit 31:25 in ihrem letzten Landesliga-Heimspiel. Den dritten Tabellenplatz können die Damen des HC jetzt nur noch mit Schützenhilfe des SV Obertraubling erreichen, die am letzten Spieltag bei der HSG Mainfranken antreten werden. Die Herzogstädterinnen selbst treffen am kommenden Sonntag um 14 Uhr in der Krötenseehalle auf die HSG Pleichach. Selbstverständlich hofft man zum Saisonabschluss nochmal auf zahlreiche Unterstützung.HC Sulzbach: Hübner, Rösel (Tor); Kopp 7, Häckl 5/3, Luber 4, Macarei, Ertel je 3, Müller 2, George 1, Schiegerl.