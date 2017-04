Sport Sulzbach-Rosenberg

11.04.2017

Die Handballerinnen des HC Sulzbach siegten in der Landesliga mit 25:17 gegen die Spielgemeinschaft aus Kunstadt und Weidhausen. Somit bleiben die Damen um Trainer Wolfi Thom in eigener Halle weiterhin ungeschlagen.

Und das, obwohl die Gäste mit breiter Brust in die Herzogstadt reisten: In den letzten Partien war dem SG-Team nur schwer das Wasser zu reichen. Dennoch bestand noch eine gewisse Abstiegsgefahr für die Mannschaft um SG-Coach Udo Prediger, weshalb sie alles in die Waagschale werfen mussten. Doch die HC-Damen blieben davon unbeeindruckt und starteten routiniert und abgeklärt, wie es auch in den vorangegangen Heimspielen der Fall war. Die SG fand von Beginn an nicht wirklich in ihr Spiel. Auch die offensive Abwehr der Gäste beeindruckte die Herzogstädterinnen dieses Mal wenig.Immer wieder suchten die Sulzbacherinnen erfolgreich Chrissi Luber am Kreis oder rissen durch einfache Gegenbewegungen eine Lücke in die unsichere SG-Formation. Nachdem Sulzbach in der zweiten Halbzeit auf eine sehr defensive 6:0-Abwehr umstellte, war es endgültig vorbei mit der Lösungsfindung der Spielgemeinschaft. Schafften sie es doch einmal, an den Kreis vorzudringen, fanden sie zumeist in einer starken Kerstin Hübner im Tor ihren Meister.HC Sulzbach: Hübner, Rösel; Macarei, Kopp, Luber je 5, Schiegerl 4, Ertel 2, Wagner, Häckl, Mutzbauer, Müller je 1, Krieger, Himmerer, Pöllath.