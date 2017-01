Sport Sulzbach-Rosenberg

21.01.2017

2

0 21.01.2017

Auf ein überaus erfolgreiches Wochenende können die Judokas des Judo- Vereins zurückblicken. 13 Judokas starteten beim 1. Oberpfalz-Ranglistenturnier (U 10/12) auf heimischer Matte. 123 Judosportler hatten den Weg in die Herzogstadt gefunden, und es gab teilweise aufregende Kämpfe mit vielen Ippons zu sehen.

Diego Schnellinger gelang bei den U 10 nach vier souveränen Siegen die erste Goldmedaille. Auch Jonas Scharping setzte sich in einer Vierergruppe durch und belegte Platz eins. In der Gruppe 8 sicherte sich Sascha Peters Platz eins vor seinem Vereinskameraden Sebastian Marx, der sich über Silber freute. Adrian Knaus und Leon Beidin erkämpften sich in ihren Pools jeweils eine Bronzemedaille.Bei der U 12 trafen drei Sulzbacher Judokas in der Gruppe 2 zusammen. Elias Stubenvoll musste sich diesmal mit dem fünften Rang begnügen, Nicolas Nagelschmidt verpasste mit Platz vier knapp eine mögliche Bronzemedaille und Kevin Knaus überraschte alle mit einem verdienten zweiten Platz. Auch Marcel Knaus erreichte Silber, hatte aber Pech, dass die Unterbewertung eine noch bessere Platzierung verhinderte.Auch die Mädchen überzeugten in ihren Gruppen. Cornelia Schart und Emily Beidin verdienten sich jeweils eine Silbermedaille, und Viona Scharping landete auf Position vier.Die Altersklassen U 15 und U 18 waren einen Tag später in Schwarzenfeld gefordert. Hervorzuheben ist hier Carolyn Schart, die bei der U 18 Selina Römisch aus Weiden im Finalkampf souverän besiegte und als Oberpfalzmeisterin zu den nordbayerischen Meisterschaften nach Hof fährt. Sophie Schmeißner unterlag diesmal im Finale Lena Hölzl aus Wernberg und erreichte in der Altersklasse U 15 eine Silbermedaille. Johannes Schmeißner sicherte sich gegen Nicolas Wdowin (TSV Schwandorf) eine Goldmedaille und Sebastian Dethloff freute sich über seinen zweiten Platz. Die Betreuer Gerald Schart und Sebastian Eisner konnten mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein.