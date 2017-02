Sport Sulzbach-Rosenberg

05.02.2017

05.02.2017

Das musste so kommen. Nachdem die Sulzbacher Handballer inzwischen auf fünf Spieler der Starting-Sieben verzichten mussten, kamen sie in Anzing so richtig unter die Räder. Die Oberbayern hatten nicht die Spur von Mitleid mit dem Underdog und nutzten die Gunst der Stunde zu einem hohen 38:17-Erfolg.

Auch wenn es angesichts der Personallage für die Herzogstädter ein Muster ohne Wert war, ist es sehr wichtig für die Moral, dass die Verletzten endlich in die Gänge kommen. Denn auch wenn der Klassenerhalt immer weiter in die Ferne rückt, will sich der HC in den nächsten Wochen anders präsentieren, als es in Anzing der Fall war.Ohne Jiri Smolik, Jason Mignon, Michael Waitz, Marco Forster und Max Lotter aber mit einem Katastrophen-Start begann die Partie bei den Anzinger Löwen. 6:0 und 12:1 waren Zwischenstände bis zur 15. Minute, als Trainer Pavel Krizek die erste Auszeit nahm. Danach wurde es zwar besser, doch die Entscheidung war beim 20:7-Pausenstand gefallen.Auch die zweite Hälfte des Spiels sah nur ansatzweise gelungene Aktionen der überforderten Gäste. Sebastian Wedel, Stefan Ströhl und Daniel Luber konnten zwar ab und an ein persönliches Erfolgserlebnis verbuchen, doch verhindern konnten sie das Debakel auch nicht. Scheinbar war die Abwehr der Sulzbacher bei der Anreise verloren gegangen, anders kann man sich die Vorstellung dieses Mannschaftsteils nicht erklären. Leidtragende waren die beiden Torhüter Moritz Marx und Florian Zippe, die nicht den Hauch einer Unterstützung hatten.HC Sulzbach: Zippe, Marx (Tor); Sebastian Wedel 5, Ströhl 5, Luber 4, Burkhardt 2, Broz 1, Kristian Forster, Plößl, Fabian Wedel, Krizek