Sport Sulzbach-Rosenberg

26.01.2017

26.01.2017

Um den Vereinen im Schützengau Sulzbach-Rosenberg ihre Planungen zu erleichtern, legt der 2. Gaujugendleiter Thomas Borek schon jetzt die Termine für den Gaujugendcup vor. Die vier Durchgänge werden, jeweils samstags, am 25. März, in Tanzfleck, am 8. April in Massenricht, am 6. Mai in Fromberg und am 3. Juni in Süß ausgeschossen. Die Siegerehrung ist für Samstag, 1. Juli, in Großalbershof vorgesehen.

Startberechtigt sind bei den Schülern die Jahrgänge 2006 und älter (bis elf Jahre mit Ausnahmegenehmigung) auf Lichtgewehr und Lichtpistole; auf Luftgewehr und Luftpistole Schüler 2006 und älter, Schüler 2003 bis 2005, Jugend 2001 und 2002, Junioren 1997 bis 2000. Es sind Einzel- und Mannschaftswettbewerbe vorgesehen. Ausgeschossen werden auf Luftgewehr und Luftpistole ein Wanderpokal sowie Geldpreise von 40 bis 80 Euro. Geldpreise gibt es auch für die Meistbeteiligung.Ansprechpartner sind in Tanzfleck Erhard Fellner (09646/14 10), in Massenricht Rosa Pröls (09608/12 56), in Fromberg Eric Pilhofer (09661/9 06 80 98) und in Süß Markus Bauer (09664/15 29).