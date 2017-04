Sport Sulzbach-Rosenberg

19.04.2017

Der Frühjahrsmüdigkeit den Kampf ansagen und für den Landkreislauf oder andere Veranstaltungen trainieren: Diese Ziele steckt sich der TV-Lauftreff, der kürzlich seine Saison eröffnet hat.

Zum Start trafen sich rund 40 Läufer und Nordic-Walker am Parkplatz des Trimm-Dich-Pfads in der Oberen Wagensaß. Grußworte sprachen der Abteilungsleiter Rainer Koch und der Vorsitzende des TV Sulzbach-Rosenberg, Georg Peters.Den TV-Lauftreff verbindet eine Partnerschaft mit der Lauf- und Walkinggruppe der evangelischen Kirchengemeinde Altensittenbach. Ihr Pfarrer Gerhard Metzger hielt eine Andacht.Das Betreuerteam des TV-Lauftreffs stellte sich vor. Die Walker nehmen Gisela Hafner, Marianne Hartmann und Rainer Koch unter ihre Fittiche. Um die Läufer kümmern sich Birgitta Hirschmann und Herbert Hartmann. Hirschmann wird auch wieder das Lauf10!-Programm des Bayerischen Rundfunks beim TV organisieren. Nach den Übungseinheiten versorgt Josef Götz die Walker und Läufer mit Erfrischungstee. Seine Frau Maria, die ihn dabei unterstützt hat, ist im Januar verstorben. Ihr wurde schweigend gedacht.Anschließend kündigte Koch die zusätzlichen Aktivitäten an. Unter anderem nehmen zwei Mannschaften am Landkreislauf teil, und das Deutsche Sportabzeichen kann wieder erworben werden. Das Annabergfest wird ebenfalls besucht.Der TV-Lauftreff ist eine Abteilung im TV Sulzbach-Rosenberg. Übungseinheiten beginnen jeden Freitag um 18.30 Uhr am Parkplatz des Trimm-Dich-Pfads. Sie sind für jedermann zugänglich. Bei Zweifeln, ob die Gesundheit ein Lauf- oder Nordic-Walking-Training zulässt, ist eine ärztliche Untersuchung ratsam.Gelaufen und gewalkt wird bei jedem Wetter. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Wer mit dem Fahrrad kommt, schont die Umwelt und wärmt auch schon die Muskeln vor. Fragen zum TV-Lauftreff beantworten Rainer Koch (09661/93 20) und Gisela Hafner (09661/23 52).