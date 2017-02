Sport Sulzbach-Rosenberg

14.02.2017

0 14.02.2017

Regensburg/Sulzbach-Rosenberg. Nichts für schwache Nerven war das Spiel der U 12 der Basketballgemeinschaft (BG) Sulzbach-Rosenberg in Regensburg. Mit nur sechs Mann trat das Team gegen die dortigen Baskets an, die sich mit zwölf Spielern in der Überzahl befanden. Schon ab der ersten Minute wusste man, dass es eine spannende Partie werden würde, als die BG zwei Körbe in Folge warf, die die Regensburger in der zweiten Minute wieder postwendend ausglichen. Nach einem wahren Schlagabtausch stand es nach dem ersten Viertel 20:19 für die Gastgeber.

Im zweiten Viertel überzeugten die Gäste mit einer herausragenden Leistung in der Abwehr und mit Korbsicherheit. So zogen sie auf 37:28 davon. Allerdings musste dieser im dritten Viertel wieder abgegeben werden und so führte Regensburg mit 52:50.Im letzten Viertel lagen die Nerven der Zuschauer blank, nachdem die gegnerische Mannschaft mit einem Drei-Punkte-Wurf wieder in Führung ging. Es folgten drei "Dreier" aus dem Team Sulzbach, die Gabriel Ullmann zu verdanken waren. Aber auch dieser Vorteil war rasch dahin. Denn in den folgenden Minuten holte Regensburg bis zur letzten Minute zum 66:66-Ausgleich auf. Den entscheidenden Korb warf Antonia Maderer in der letzten Sekunde. Damit siegte das Team um Christine Ruoff und Vladka Ruhland mit 68:66.Es spielten: Schmirler (1), Ruhland (24), Ullmann (15), Maderer (12), D. Oberleiter (12) und L. Oberleiter (4).