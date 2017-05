Sport Sulzbach-Rosenberg

04.05.2017

2

0 04.05.2017

Eine Fahrt haben die Herren des HC Sulzbach noch vor sich, und die geht zu einem speziellem Gegner.

Das letzte Auswärtsspiel in der Handball-Bayernliga auf noch nicht absehbare Zeit bestreiten die Herren des HC Sulzbach am Samstag, 6. Mai, um 19.30 Uhr bei der DJK Waldbüttelbrunn. Die Partie findet in der Waldbüttelbrunner Ballsporthalle statt und hat einen klaren Favoriten.Die "Sumpfler aus Oberfranken stehen auf dem dritten Tabellenplatz und gehören so zur Creme de la Creme der höchsten bayerischen Liga. Die Mannschaft aus der handballverrückten fränkischen Kleinstadt schafft es Jahr für Jahr ins obere Tabellendrittel der Liga, doch das große Ziel 3. Liga wurde wieder nicht erreicht. Zu übermächtig war der schon fest stehende Meister aus Erlangen, aber auch einige prominente Abgänge dämpften die Aufstiegshoffnungen der Brunner.Das Zeug dazu hätte das Team von Trainer Dusan Suchy, stehen mit Manuel Feitz und Julian Stumpf doch zwei Top-Torjäger der Liga in den Reihen der Gäste, die kaum zu halten sind. So wird es für die Herzogstädter schwer, die kleine Serie von erfolgreichen Spielen nicht abreißen zu lassen.Doch für die Krizek-Truppe geht es einfach noch einmal darum, die Fahrt und das Spiel zu genießen, den Hausherren etwas zu ärgern und sich weitere Motivation für die nächste Saison zu holen. Personell sieht es nicht schlecht aus. Verletzungen sind nicht bekannt und so hoffen die Gäste ein ernst zu nehmender Prüfstein für den hohen Favoriten aus dem Würzburger Land zu sein.HC Sulzbach: Lotter, Marx; Smolik, Marco Forster, Kristian Forster, Ströhl, Burkhardt, Wedel, Luber, Mignon, Waitz, Broz, Brockstedt, Krizek.