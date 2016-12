Sport Sulzbach-Rosenberg

31.12.2016

5

0 31.12.2016

In der Halle des Herzog-Christian-August-Gymnasiums wurde der Regionalentscheid Volleyball der Mädchen III/1 (Jahrgänge 2002 bis 2005) im Zuge der Schulsportwettbewerbe in Bayern ausgetragen.

Im Bezirksfinale

Im Vorfeld hatte sich die Schulmannschaft des HCA-Gymnasiums mit einem 3:1-Sieg gegen die Walter-Höllerer-Realschule bereits die Stadtmeisterschaft gesichert.Nun mussten sich die HCA-Schülerinnen gegen das Dr.-Johanna-Decker Gymnasium, den Stadtmeister der Amberg Schulen, im Regionalentscheid beweisen. Der erste Satz begann zunächst sehr ausgeglichen. Durch gute Aufschläge und präzise Ballannahmen gelang es den HCA-Mädels jedoch bald, in Führung zu gehen und diese bis zum Satzgewinn mit 25:17 Punkten weiter auszubauen. Auch im zweiten Satz konnte das Team um Betreuerin Patrizia Starke an die gute Leistung anknüpfen und entschied diesen mit 25:14 Punkten für sich.Als Siegerinnen sind die HCA-Mädchen nun für das Bezirksfinale am 11. Januar qualifiziert, das ebenfalls am HCA-Gymnasium ausgerichtet wird. Dort spielen sie gegen die besten Teams des Regierungsbezirkes um den begehrten Titel des Oberpfalzmeisters.