01.02.2017

Die Nachfrage nach Pflegeplätzen bleibt hoch. Bis zu 40 Anfragen gingen in manchen Wochen des Jahres 2016 im Caritas-Haus St. Barbara ein. Heuer feiert es sein 50-jähriges Bestehen. Dazu hat sich schon ein hochrangiger Gast angesagt.

Nardini im Blickpunkt

Viele Personalwechsel

Punkte statt Minuten

Bischof kommt Das Caritas-Haus St. Barbara ist im September 1967 seiner Bestimmung übergeben worden. Zur 50-Jahr-Feier wird heuer am Samstag, 16. September, Bischof Rudolf Voderholzer erwartet.



Das Motto "Mit Wärme betreut und mit Herz versorgt" drücke den Anspruch des Heimes aus, betonte der Leiter Wolfgang Rattai. Er leitete damit eine Präsentation ein, die Entstehung und Entwicklung des Caritas-Hauses in den vergangenen 50 Jahren nachvollziehen ließ. (thl)

Der Ansturm auf Pflegeplätze war enorm. Teilweise kamen 30 bis 40 Anfragen in einer Woche. Heimleiter Wolfgang Rattai

Der Nardini-Gedenktag ist für das Caritas-Haus St. Barbara und die Mallersdorfer Schwestern, die dort wirken, immer ein besonderer Tag. An die Festmesse zu Ehren ihres Ordensgründers, des seligen Paul Josef Nardini, schließt der Neujahrsempfang des Hauses an.Die Vesper und den Gottesdienst zelebrierte Kaplan Daniel Fenk in der Kapelle von St. Barbara. Die Lesung und die Fürbitten trugen die Oberin Sr. Silana und Sr. Cortona vor. Kirchenmusiker Steffen Kordmann sowie die Solistinnen Felicitas König und Brunhilde Lommer bereicherten die Feier mit Musik und Gesang.In seiner Predigt ging Fenk auf das Leben und Wirken Nardinis ein. Der Priester und Gründer des Ordens der Mallersdorfer Schwestern setzte sich unermüdlich für Kranke und Arme ein. Dabei ging er bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit und starb am 27. Januar 1862 im Alter von nur 40 Jahren. Am 22. Oktober 2006 wurde er im Namen Papst Benedikts vom emeritierten Kardinal Friedrich Wetter in Speyer selig gesprochen.Beim anschließenden Neujahrsempfang im Saal des Barbara-Heims blickte Heimleiter Wolfgang Rattai auf das vergangene Jahr zurück. "Der Ansturm auf Pflegeplätze war enorm", stellte er fest. "Teilweise kamen 30 bis 40 Anfragen in einer Woche." Die Versorgung Pflegebedürftiger in der häuslichen Umgebung bringe die Angehörigen oft an den Rand der Belastbarkeit. Das führe wohl auch zu einer verstärkten Nachfrage nach Heimpflege.Gleichzeitig habe die Einrichtung am Loderhof eine Welle von Personalwechseln verkraften müssen, da langjährige Mitarbeiterinnen in den Ruhestand wechselten. Auf die höhere Auslastung habe das Haus mit insgesamt 20 Neueinstellungen in allen Teilbereichen reagiert. Rattai dankte allen Mitarbeitern, die bereit waren, weit über ihre vertragliche Arbeitszeit hinaus die Anforderungen mitzutragen.Das neue Pflegestärkungsgesetz 2 erfülle die jahrelange Forderung, die Demenz in die Begutachtung einzubeziehen. Sie habe den Grad der Selbstständigkeit im Blick und bemesse sich an Punkten statt an Minuten. Die Überleitung der Senioren in St. Barbara in die fünf Pflegegrade sei größtenteils abgeschlossen. "Wie sich die neuen Grade und die damit verbundene Finanzierung der Heime auswirken werden, darüber kann sicher beim nächsten Neujahrsempfang berichtet werden", sagte Rattai.Rudolf Ruppert, der Vize im Caritasverband Sulzbach-Rosenberg, vertrat den erkrankten Vorsitzenden Dekan Walter Hellauer. Die enorme Auslastung des Hauses sah Ruppert von zwei Seiten her. Über den wirtschaftlichen Aspekt könne er sich nur freuen. "Die zweite Seite ist die weniger schöne, dass wir viele Leute auf eine Art Warteliste setzen müssen", hielt er nicht hinter dem Berg. Heimleiter Wolfgang Rattai und Pflegedienstleiterin Gabriele Eckl bescheinigte er das nötige Geschick, mit dieser Situation umzugehen.