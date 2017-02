Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Der Feuerwehrdienst ist "ein besonders Ehrenamt". Das kam bei der Jahreshauptversammlung der Rosenberger Wehr zum Ausdruck. Denn der Dienst am Nächsten erfordert eine immer umfangreichere Aus- und Weiterbildung. Und die Gefahren im Einsatz steigen.

Türöffnungen fast schon Tagesgeschäft Im Zentrum der Versammlung stand die Bilanz des Kommandanten Jürgen Schloß. 2016 bewältigte seine Mannschaft in 130 Einsätzen nahezu das gesamte Spektrum der Aufgaben im Feuerwehrdienst.



79 technische Hilfeleistungen führen die Liste an. Es folgen 19 Brände, 14 Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen, 16 sonstige Hilfeleistungen und zwei Sicherheitswachen. Dafür leisteten die Ehrenamtlichen 1940 Einsatzstunden. Rechnerisch waren 1182 Helfer im Einsatz.



Besonders stolz ist die Wehr, dass 35 Personen gerettet wurden. "Wir sind bei unseren Einsätzen 1912 Kilometer gefahren, von Sulzbach-Rosenberg bis nach Moskau." Sorgen bereite ihm, dass die häufigsten Einsätze werktags zwischen 6 und 14 Uhr lagen: "Für eine ehrenamtliche Feuerwehr die denkbar schlechteste Zeit", sagte Schloß.



Beim Ausblick sprach der Kommandant Türöffnungen an, die mittlerweile zum Tagesgeschäft gehörten. Dabei wisse man nie, was einen erwartet. Auf aktuelle Vorkommnisse, auch vor Ort, reagiert die Feuerwehr und stattet ihre Einsatzkräfte mit ballistischen Schutzwesten und Kohlenmonoxidwarnern aus. (kök)

Nahezu 11 000 ehrenamtlich geleistete Stunden, das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen. Ständiges Standby bedeutet das. Denn der Alarm macht nicht Halt vor Feiertagen oder Schlaf. Kreisbrandrat Fredi Weiß

Der Rückblick des 2. Vorsitzenden Georg Götz zeigte, dass die Rosenberger Feuerwehr fest in der Gesellschaft der Herzogstadt verankert ist. Denn auf dem Tableau standen nicht nur eigene Veranstaltungen wie Zeltlager, Fahrradtour oder die Teilnahme an der Rosenberger Kirwa. Der 456 Mitglieder starke Verein ist bei allen gesellschaftlichen Ereignissen präsent.Michael Renner, Horst Kaufmann, Norbert Platzer, Marco Götz, Matthias Nagel und Günter Siegel gehören seit 25 Jahren dazu. Sie wurden für ihre Treue ausgezeichnet.Kommandant Jürgen Schloß erläuterte den Aufwand für die Aus- und Weiterbildung. Er belief sich auf 195 Termine mit 9000 Stunden; Lehrgänge an staatlichen Feuerwehrschulen oder anderen überörtlichen Ausbildungsstätten nicht mitgerechnet. 13 Feuerwehrleute legten Leistungsprüfungen ab.Seit 2016 dürfen sich die Rosenberger Atemschutzpflegestelle nennen. Atemschutzträger aus dem ganzen Landkreis werden hier vor Ort aus -und weitergebildet. Über 70 waren es im vergangenen Jahr. Die Atemschutzpflegestelle bringe eine jährliche Ersparnis von 20 000 Euro. Rund 1000 Stücke Ausrüstung wurden geprüft, repariert und für den Dienst wiederhergestellt.Schloß gab zu bedenken, dass hinter diesen Zahlen 70 Männer und zehn Frauen steckten, "die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr unentgeltlich ihre Gesundheit und manchmal sogar ihr Leben aufs Spiel setzen um anderen zu helfen." Es sei fraglich, wie lange das ehrenamtlich noch zu schaffen sei.Stolz gab Jugendwart Markus Weber den Bericht für seine 28 Schützlinge. Einer von ihnen wechselte in die aktive Mannschaft. Für die Jugend gab es an 48 Tagen Programm. 317 Stunden opferte das Team für die Organisation. Der Tag der Berufsfeuerwehr war dabei der Höhepunkt. Nicht mehr wegzudenken seien der Ski- und Fahrradbasar, der Menschen aus dem ganzen Landkreis anlocke."Mit den Einsätzen, in denen Sie Ihre Gesundheit riskieren müssen, stellen Sie sich in den Dienst der Stadt", drückte Bürgermeister Michael Göth seine Wertschätzung aus."Nahezu 11 000 ehrenamtlich geleistete Stunden, das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen", gab Kreisbrandrat Fredi Weiß zu bedenken. Die Aktiven könnten sich ihre Stunden nicht aussuchen. "Ständiges Standby bedeutet das. Denn der Alarm macht nicht Halt vor Feiertagen oder Schlaf." Keine andere Feuerwehr stelle so viele Kräfte für die Arbeit in der Landkreisführung ab. Für 2017 gab Weiß das Ziel aus, die Pflicht für Rauchwarnmelder noch bekannter zu machen.