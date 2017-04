Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft! So ein kleines Geschenk an seine Kundschaft dürfte die Aktion gewesen sein, die der Kaufland-Markt am Weltgesundheitstag durchführte.

Angebot gern genutzt

(wbe) Die Verantwortliche Gerlinde Gräml hatte verschiedene Firmen und Institutionen aus dem Gesundheitsbereich gewonnen, die sich von 10 bis 16 Uhr mit ihren Angeboten präsentierten und auf die Fragen der Kunden eingingen.Andrea Knipp und Tina Übler vom Bayerischen Roten Kreuz präsentierten eine Auswahl aus dem Rotkreuz-Laden in Amberg, wo gut erhaltene Kleidung aus zweiter Hand von der Babyausstattung bis zur Nachtwäsche, aber auch Geschirr, Haushaltsgegenstände, Vorhänge und vieles mehr zu kleinen Preisen erhältlich ist. Auch ein Dummy stand bereit, an dem die Herzdruckmassage unter Anleitung eines Experten geübt werden konnte.Christina Klaus und Verena Gradl, zwei Mitarbeiterinnen der St.-Anna-Apotheke, führten kostenlose Überprüfungen von Blutdruck und Blutzucker durch. Viele Kunden nahmen dieses Angebot gerne an, und Waltraud Götz, eine Kundin, meint: "So eine Aktion muss man einfach nutzen!"Martha Hufnagel und Natalie Kiesel von Hörakustik Honisch berieten Interessierte in allen Fragen rund ums gute Hören, machten Hörtests und erklärten die verschiedenen Hörsysteme. Die Firma gibt es bereits seit 2003 in Sulzbach-Rosenberg, außerdem in Pegnitz und Kirchenthumbach.Kleine Preise ließen sich beim Drehen des AOK-Glücksrads gewinnen, das von Mario Reindl und Sabine Schertl betreut wurde. Außerdem hielten die beiden viel Info-Material über die Kurse bereit, die von der AOK angeboten werden. Für Bewegung, Ernährung, Entspannung und Raucherentwöhnung wird ein hochwertiges Programm von qualifizierten Kursleitern durchgeführt. Die Kaufland-Aktion zum Weltgesundheitstag wurde von vielen Kunden gerne genutzt, da sie sich ja ganz einfach mit dem Einkaufen verbinden ließ, und man kann schon gespannt auf weitere Projekte des Marktes sein.