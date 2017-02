Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

24.02.2017

39

0 24.02.201739

In Sulzbach-Rosenberg, im Landkreis Amberg-Sulzbach und über dessen Grenzen hinaus ist diese Messe bekannt und etabliert: Früher jährlich, jetzt im Zwei-Jahres-Turnus stellen hiesige Handwerksbetriebe in der Berufsschule Sulzbach-Rosenberg aus und informieren über Produkte, Dienstleistungen und Neuerungen rund um das Thema Bauen und Energie.

Hier sind die Themen für 2017:

Samstag, 04. März 2017

Sonntag, 05. März

Aussteller:

Interessant für alle, die neu bauen, ausbauen oder renovieren möchten – hier gibt es viel zu sehen und Antworten auf viele Fragen. Informieren Sie sich vor Ort bei den teilnehmenden Firmen und ihren aktuellen Themen 2017:– Neuheiten rund um´s Bad für Sanierung und Neubau– Wir planen und realisieren Ihr Traumbad– Beratung zu modernen und energiesparenden Heiztechniken– Weichwasser-AnlagenVielseitige Informationen und Anregungen zum Thema Bauen im Bestand, Massivbau, Umbau und Sanierung, speziell zum Thema Keller: Früher meist ein robuster Lagerraum, heute eine echte Erweiterung des Wohnraums dank aktueller Bau- und Dämmtechnik.Die Firma Meier Baustoffe ist ihr kompetenter Partner in den Bereichen Modernisierung, Neubau, Sanierung und Renovierung. Sie finden bei uns für den Innen- und Außenbereich die aktuellsten Trends und Gestaltungsmöglichkeiten. Unser geschultes Fachpersonal steht Ihnen für kompetente Beratungen zur Verfügung.Beratung über neueste Empfangstechniken wie HDTV, Ultra HD (4k), DVB-T2 über SAT - Kabel und Internet Neueste Netzwerktechnik wie z.B. Internet über bestehende Koaxverteilung (Koax-LAN) und vieles mehr. Lassen Sie sich beraten!Helmut Pilhofer, Ihr Raumausstatter in der Frühlingstraße ist Fachmann für:– Insekten- und Sonnenschutz– Parkett- und Korkboden– Vinylboden und Teppich– sowie Polsterstoffe und Möbelleder!Mit unseren Produkten WÄRME KOMFORT und HEIZUNG KOMFORT bieten wir Ihnen eine moderne, effiziente Heizungsanlage sowie ein umfassendes Servicepaket und das zu 0,– EURO Anschaffungskosten. Weitere Informationen erhalten Sie am N-ERGIE Stand.Wir installieren Elektrik: und zwar alles rund um Haus und Hof – für den Renovierer und Häuslebauer. Außerdem führen wir für Sie E-CHECK-Prüfungen im Privathaushalt, in Mietobjekten und im Gewerbebereich durch.- Innendämmung- eigener Gerüstbau- Schimmelsanierungen- Maler- und Tapezierarbeiten- Fassadenrenovierung- Lackierungen- VollwärmeschutzFenster, Innentüren, HaustürenTreppen und Treppenrenovierung, Möbelbau,Innenausbau, Zimmereiarbeiten, EinbruchschutzNutzen Sie jetzt das wertvolle Immobilien-Service- Paket der Sparkasse.Kauf und Verkauf: bequem und sicher mit uns.- Neue Grund- und Speicheröfen als Zusatzheizung- Küchenherde mit Durchheize / Zentralheizungsherde- Wasserführende Ofeneinsätze – wo sind sie sinnvoll und was können sie leisten?- Baukeramik aus eigener ManufakturIhr kompetenter Ansprechpartner für- Fliesen- und Natursteinverlegung- Kachelofen und Heizkamine- Kaminofen und Herde- 3D-PlanungenWir sind Ihr kompetenter Fach-Partner in Sachen:- Photovoltaik- Stromspeicher- Wartung und ReparaturIhr Spezialist für sämtliche Bodenbelagsarbeiten. Ein Familienbetrieb bei dem Qualität, fachgerechtes Arbeiten,Termineinhaltung und professionelle Beratung an erster Stelle steht. Besuchen Sie unsere Ausstellung und entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten an Material und GestaltungIhr Ansprechpartner für-neueste Öl- und Gas-Brennwerttechnik-Pellets- und Stückholzanlagen-Solarthermie- Energie von der Sonne-Seniorengerechte / barrierefreie Bäder aus einer Hand- Gesund Bauen- Energieberatung- Schimmelpilz und Wohngifte- Spenglerei- Dachdeckerei- Zimmererarbeiten- Fassaden- Trockenbau- Dachverglasung- Hebebühnenverleih- Solaranlagenmontage- Asbestsanierung- Steildach- Flachdach- Industriedächer- Treppenbau- Fenstergitter/Zäune- Balkon-u. Treppengeländer- Arbeiten in Eisen und Edelstahl- PulverbeschichtungWer es ganz genau wissen will, kann die speziellen Fachvorträge besuchen.– Schreinerei Rösch (Referent H. Sennfelder – Polizei)„Einbruchschutz/Gebäudesicherheit“– Baubiologie Bäumler„Hilfe: Schimmel – was tun?“– IB Standecker„Altersgerechte Sanierung“– Firma Loma Solar (Referent H. Junkes)„Energiekosten sparen mit Photovoltaik, Energiespeicher und E-Mobilität“– Firma Gnan und Köper (Referent H. Koeppl – Fa. Schiedel)„Feuergenuss auf kleinstem Raum“„Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung – Mein Haus atmet“– Baubiologie Bäumler„Schimmel nach energetischen Sanierungen – warum?“Auch dieses Jahr möchten die Organisatoren wieder ein gutes Werk tun und stiften viele tolle Preise für eine, deren Erlös heuer an die Initiative „MEINE“ gehen soll. Diese unterstützt Menschen in direkter Nachbarschaft, die unverschuldet in Not geraten sind mit Sachspenden. Als Hauptpreis winkt ein besonderes Schmankerl: ein 49“ LCD Flachbildfernseher im Wert von 600€!Junge Leute auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz können sich an vielen Ständen direkt über die Möglichkeiten im Handwerk informieren.Der Kiosk sorgt für das leibliche Wohl der Besucher.Die Aussteller freuen sich auf Ihren Besuch!