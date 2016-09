Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Bekannt ist die junge Frau in Sulzbach-Rosenberg vor allem durch Manfred Härtl ("Opa Mane"), der die Tochter seines bereits verstorben Freundes und Geschäftspartners Om Man Shresta für drei Jahre bei sich aufnahm; ein Jahr lebte sie auch in Köln. Leesa absolvierte nach einem Praktikum in der Brauerei Fuchsbeck eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Landhotel "Weißes Ross" in Illschwang.Wie die junge Frau, die bereits einen Bachelor (Diploma in Finance) in der Tasche hat, im Pressegespräch angab, wird sie im Januar mit ihrem Freund, der zurzeit als Lehrer in China arbeitet, Hochzeit feieren. Danach will sie sich um den Bau eines weiteren Gebäudes für die Om Mane Public School in Gerkhutar kümmern, die maßgeblich von der Initiative "Wir helfen Nepal Amberg-Sulzbach" gefördert wurde.Von all diesen Entwicklungen erzählte die Nepalesin auch Bürgermeister Michael Göth bei einem Abschiedsbesuch, darunter auch die Überlegung, eventuell einmal ein eigens Restaurant in ihrer Heimat zu eröffnen - über die nötigen Erfahrungen verfüge sie ja jetzt.Am meisten beeindruckte Leesa Shresta, so erzählte sie im Rathaus, die Hilfsbereitschaft der Menschen hier in Sulzbach-Rosenberg und in Deutschland. "Alle waren so freundlich zu mir, es gab so viele Kontakt mit Menschen aller Altersgruppen. Dafür und für die enorme Spendenbereitschaft, auch beim letztjährigen Erdbeben, bin ich sehr dankbar!"Ein letztes "Namaste" (Hallo) wird dann am Donnerstag, 22. September, im Gewölbe-Keller von Hans Ertel gesprochen, wo sich die Sympathieträgerin persönlich von den engeren Freunden verabschiedet.