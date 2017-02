An Walter-Höllerer-Realschule für Erdbebenopfer in Mittelitalien gesammelt

16.02.2017

Seit einigen Monaten sammelt die Walter-Höllerer-Realschule spenden für Erdbebenopfer in Mittelitalien. Jetzt übergab Direktor Wolfgang Pfeifer in Anwesenheit von Landratsstellvertreterin Brigitte Bachmann Roberto di Filippo einen Scheck.

"Das Geld wird für betroffene Kinder und Jugendliche verwendet, damit sie wieder etwas anderes als zerstörte Häuser sehen und so das Trauma überwinden können", erklärte Roberto di Filippo, der aus dem betroffenen Ort Amatrice stammt.Viele Realschüler engagierten sich auf unterschiedliche Weise, um Spenden zu sammeln: Eine Gruppe erlöste mit Lehrer Ludwig Pirner eine stattliche Summe mit Projekten rund um den Apfel. Brunhilde Lommer, Mira Benesic und Michaela Kummer bedruckten und verkauften mit Schülern bei der Langen Kultur- und Einkaufsnacht im Seidel-Saal Stofftaschen. Auch das Preisgeld für den Schöpfungspreis Genesis, bei dem kreatives Recycling ausgezeichnet wurde, geht an die Erdbebenopfer. Brigitte Bachmann kennt die betroffene Region in Italien gut und leistete einen Beitrag. Schließlich ergänzte die SMV die Summe auf einen runden Betrag, so konnte Roberto di Filippo 1500 Euro in Empfang nehmen.