Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.02.2017

Der Wunsch ist schon alt, aber immer noch unerfüllt: Anwohner der Heimaterde fühlen sich abgehängt. Mangels einer Beschilderung sei nicht erkennbar, dass die Siedlung zur Herzogstadt gehöre. Ein Ortstermin mit den zuständigen Ämtern sollte Abhilfe schaffen. Doch es kam (wieder) anders.

Streng nach Gesetz

Keine Möglichkeit

Der deutsche Schilderwald ist mannigfaltig und - im Gegensatz zum manchmal wild wuchernden Forst - komplett durchreguliert. Da sprießt kein Schild, dem ein Paragraf entgegensteht. Und das Argument "Anderswo geht es aber schon" ist rechtlich gesehen auch keins. Das zeigte sich beim Ortstermin.Doch zunächst zur Bestandsaufnahme: Fährt man über die Kuppe des Tafelbergs nach Osten, steht zu lesen: Ende Stadtteil Tafelberg, Poppenricht ein Kilometer. Kein Wort über den Ortsteil Heimaterde. Von Poppenricht kommend ist es ähnlich: Poppenricht Ende, Sulzbach-Rosenberg sechs Kilometer."Wir fühlen uns abgehängt!", formuliert eine Anwohnerin, Lieferanten würden Adressen nicht finden. Ein anderer präzisierte den Wunsch: eine Ortstafel "Sulzbach-Rosenberg", möglichst mit "Stadtteil Heimaterde", und eine Geschwindigkeitsbeschränkung, auch wegen der Bushaltestelle. In Traßlberg stünde ja auch die Ortstafel bei einseitiger Bebauung. "Beschilderungen richten sich nach Gesetzesvorgaben und Rechtsnormen", erklärte dazu Christian Luber von der zuständigen Landkreis-Verkehrsbehörde. Ein Ortsschild erfordere eine geschlossene Bebauung zu beiden Seiten. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung könne nur wegen Unfallhäufung oder Sicht-Problemen angeordnet werden. Beides sei hier zwischen Rabenleite und Dolesstraße nicht der Fall. Bereits dreimal hätten Verkehrsexperten bis zur Regierung der Oberpfalz die Situation begutachtet - sie sei stets unverändert.Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt kündigte an, dass die Bushaltestelle Richtung Poppenricht verlegt werden solle, und Polizeihauptkommissar Stefan Martin sah aufgrund der Übersichtlichkeit keine Gefährdung bei Überquerung der Straße. Eine Tafel mit "Heimaterde" sei nicht möglich, weil der Name im Ortsverzeichnis nicht existiere, erklärte Rosalia Wendl vom Ordnungsamt.Bürgermeister Michael Göth sah also keine Möglichkeit zur Abhilfe, ebenso 2. Bürgermeister Günter Koller als Beobachter. Also bleibt es dabei: Kein Ortsschild auf der Staatsstraße bei der Rabenleite, keine Geschwindigkeitsbeschränkung, kein Schild mit "Stadtteil Heimaterde". Deutlich wurde aber auch: Die Ämter können nicht anders - es gibt rechtlich keinen Spielraum.