Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

30.03.2017

52

0 30.03.201752

Auf einer Großbaustelle in Sulzbach-Rosenberg kam es am gestrigen Mittwoch um die Mittagszeit zu einem Arbeitsunfall, bei dem sich ein 52-jähriger Bauarbeiter eine schwerere Augenverletzung zuzog.

Gemeinsam mit einem 58-jährigen Kraftfahrer war dieser in der Ludwig-Erhard-Straße damit beschäftigt, bei einem mit Kalk beladenen Silo-Zug die Ladung zu löschen. Dabei kam es laut der Polizei in dem Druckschlauch des Lastwagens zu einem Materialstau. Während der Berufskraftfahrer im Begriff war, den Druck vom Transportschlauch zu nehmen, öffnete der Bauarbeiter vorzeitig die Schlauchkupplung. In Folge dessen breitete sich unerwartet eine Staubwolke aus, die dem Bauarbeiter die Augenverletzung zufügte. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Erlanger Fachklinik für Augenheilkunde gefahren. Die polizeilichen Ermittlungen der Inspektion Sulzbach-Rosenberg zum Unfallhergang laufen. Auch das zuständige Gewerbeaufsichtsamt und die Berufsgenossenschaft werden von dem Sachverhalt unterrichtet.