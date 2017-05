Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

16.05.2017

Über die Vorgehensweise der Täter ist ebenso wenig bekannt wie über den Zeitpunkt ihres Handelns. Fest aber steht seit vergangenem Montag, dass Unbekannte auf dem Gelände der ehemaligen Maxhütte einen größeren Diebstahl begangen haben. Bei einem Rundgang durch das ruhende Industrie-Areal und die darauf befindlichen Hallen und Gebäude wurde ein Elektriker stutzig.

Bei näherem Hinsehen ergab sich, dass wohl in den zurückliegenden vier Wochen Diebe rund 600 Meter fingerdickes Kupferkabel aufgerollt und entwendet hatten. Verlegt waren die stromführenden Leitungen in großen, unterirdischen Schächten einer Lagerhalle. Sie wurden am Hauptverteiler getrennt und weggebracht. Ebenfalls verschwunden sind in dieser Zeit etliche Kupferschienen, die in Verteilerkästen montiert waren. Den Gesamtwert gibt die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg mit knapp 9000 Euro an.Da das Gelände für gewöhnlich an den zwei Zufahrten beim ehemaligen Hochofen und vom Stadtteil Lohe her versperrt ist und keine Aufbruchspuren zu sichern waren, ist zu vermuten, dass Demontage und Abtransport während des Tages erfolgt sind. Tagsüber kommt es vor, dass dort legal arbeitende Firmen ein Tor wegen ständigen Pendelverkehrs geöffnet lassen. Möglicherweise nutzten die Diebe diese Lücke aus.Jetzt hält die Polizei nach ihnen Ausschau und ist auf Hinweise angewiesen. Diese sind an die örtliche Inspektion im Sulzbacher Schloss, 09661/87 44-0, zu richten.