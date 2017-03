Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

05.03.2017

05.03.2017

Sie hatten auch Gelegenheit, sich mit Wünschen und Anregungen an Lehrkräfte der kaufmännischen Abteilung zu wenden: Das Treffen der Ausbilder für duale Kooperationspartner der angehenden Kaufleute für Büromanagement und Industriekaufleute am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum brachte jede Menge an Informationen.

Stefan Lindenberger, Fachbereichsleiter der Abteilung Wirtschaft und Verwaltung I, moderierte die Veranstaltung. Nach Begrüßung durch stellvertretende Schulleiterin Sabine Fersch stellte Eva-Maria Dimler das Entwicklungsprogramm mit dem Schwerpunkt der individuellen Förderung der Schüler, zum Beispiel mit persönlichen Entwicklungsgesprächen, dar.Die Fachbeauftragte für Englisch, Marianne König, informierte mit Matthias Weiß und Katharina Berendes die Ausbilder über die Erasmus-plus-Maßnahme "Lernen, Arbeiten und Leben in Irland", die mit der Partnerorganisation Language Xchange Ireland durchgeführt wird. Einige Schülerinnen berichteten von der Maßnahme und ihren Erfahrungen im letzten Schuljahr in Irland. Dieses EU-gestützte Projekt soll weiterhin regelmäßig stattfinden. Im Schuljahr 2017/18 ist eine dreiwöchige Mobilität für die zweite Septemberhälfte 2017 geplant.Matthias Spitz warb für die Teilnahme der Schüler am DKMS-Projekt der Klasse WIN 12. Am Mittwoch, 8. März, könnten sich die Schüler sowie auch die Lehrkräfte als Stammzellenspender für die Knochenmarkdatei registrieren lassen.Anschließend teilten sich die Ausbilder in zwei Gruppen, Kaufleute für Büromanagement und Industriekaufleute. Das "Büroteam", bestehend aus Teamleiterin Carmen Jahn, Marianne König, Matthias Weiß und Katharina Berendes, ging insbesondere auf den Prüfungsmodus hinsichtlich der gestreckten Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2 im Ausbildungsberuf "Kauffrau/-mann für Büromanagement" ein.Auch bei den Ausbildern der Industriekaufleute entstand eine informative Gesprächsrunde mit Teamleiterin Eva-Maria Dimler, Christian Eisner und Stefan Lindenberger zu den aktuellen IHK-Prüfungsergebnissen und den Anforderungen bei Ausbildungsverkürzungen.