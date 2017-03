Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

"Unterstellungen und persönliche Angriffe" führt Hans-Jürgen Haas als Gründe an, dass er im Februar den Vorsitz im Arbeiter- Kameradschaftsverein niedergelegt habe. Es war nicht die einzige Lücke im Vorstand. Jetzt sind diese Posten wieder besetzt.

Erklärung zum Rücktritt

25 Jahre Osterbrunnenfest

Neuwahlen Arbeiter-Kameradschaftsverein Sulzbach-Rosenberg



Vorsitzende: Maria Schütz



Stellvertreter: Manuel Neidl



Schriftführer: Erwin Rösel



1. Kassiererin: Gunda Siegl 2. Kassiererin: Roswitha Fuchs



Beisitzer: Rita und Erwin Götz .

(fnk) Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Kettelerhaus fiel die Wahl der Vorsitzenden auf Maria Schütz. Rund 80 Mitglieder waren dazu gekommen.2. Vorsitzender Alfons Wanniger erläuterte zu Beginn, dass die Rücktritte des Vorsitzenden Hans-Jürgen Haas und der Kassiererin Stephanie Hey sowie einige andere unbesetzte Vorstandsposten eine außerordentliche Neuwahl notwendig gemacht hätten. Wanniger kündigte ebenfalls seinen Rückzug an. "Es ist nicht akzeptabel, dass Mitglieder, die sich kaum aktiv am Vereinsleben beteiligen, über einen engagierten Vorsitzenden herziehen und Hetze betreiben", begründete er.Hans-Jürgen Haas gab eine kurze Erklärung zu seinem Rücktritt ab. Einige Vorfälle aus der jüngeren Vergangenheit hätten ihn frustriert. Zum Beispiel die Unterstellung, dass beim Helferessen die Auslosung für die Reihenfolge der Tische, die zum Büfett gehen, verschoben worden sei. Als indiskutabel empfand er, dass bei der Mitgliederversammlung Ehrungen und Vorträge durch laute Unterhaltung gestört worden seien. Da fehle es am Respekt vor den Akteuren, die viel geprobt hätten."Dies konnte ich alles noch schlucken", sagte Haas. Behauptungen, er habe nach seiner Ankündigung, bei den nächsten Neuwahlen 2018 nicht mehr anzutreten, die Mitglieder erpressen wollen, könne er aber nicht mehr dulden.Er verwahrte sich auch gegen Aussagen, Personen, die sich für Vorstandsposten interessierten, keine Rückmeldung gegeben zu haben. E-Mails mit Hinweisen auf angebliche rechtliche Mängel an der vereinseigenen Homepage seien sogar an Adressen in seiner Arbeitsstelle verschickt worden. "Das alles bewog mich dazu, den Posten niederzulegen", schloss Haas. "Ich wünsche jedoch den neu gewählten Mitgliedern alles Gute für ihre Arbeit in einem traditionsreichen Verein."Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl übernahm die Wahlleitung. Dem neuen Vorstand um Maria Schütz wünschte er eine gute Arbeit bis zu den offiziellen Neuwahlen im Januar 2018.Über einen reibungslosen Ablauf der Versammlung trotz der schwierigen Umstände freute sich Bürgermeister Michael Göth. Er wünschte sich, dass der Traditionsverein eine gute Zukunft habe. Mit einem Obolus unterstützte Göth den Verein, der heuer auf 25 Jahre Osterbrunnenfest zurückblickt.Zum Abschluss der Mitgliederversammlung dankte die neue Vorsitzende Maria Schütz ausdrücklich den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren. Sie bat um den Zusammenhalt aller Mitglieder und legte ihnen ans Herz, diesen schon bei den Vorbereitungen und der Feier des Osterbrunnenfests durch rege Mithilfe zu beweisen.