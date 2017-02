Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Durch Offenheit wächst ein Europa, in dem Menschen in Frieden leben, zusammen, findet Hans Dittrich von der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Ein ebenso großes Anliegen ist ihm die geschichtliche Wahrheit.

"Wir dürfen auf die junge Generation unserer Nachbarn bauen, die genauso wie wir in Deutschland und unsere Jugend freundschaftliche Verbindungen sowie auch die geschichtliche Wahrheit suchen", betont Hans Dittrich, Vorsitzender der Kreisgruppe Amberg-Sulzbach der Sudetendeutschen Landsmannschaft.Deshalb eröffnet sie am Dienstag, 14. Februar, um 14 Uhr in der Sparkassen-Filiale Sulzbach, für zwei Wochen die Ausstellung "Die Sudetendeutschen". Im Anschluss an die Eröffnung ist die Bevölkerung zum Besuch der Schau eingeladen.Wie Dittrich erwähnt, zeigen die Banner der Ausstellung die reiche kulturelle Vielfalt der in unserer östlichen Nachbarschaft befindlichen Regionen zwischen Nordböhmen, Südmähren und Mährisch-Schlesien, nämlich das Egerland, Erzgebirge, Riesengebirge, Isergebirge, Altvatergebirge, die Beskiden und den Böhmerwald. "Diese Gebiete waren über 700 Jahre deutsche Siedlungsräume und gehören heute zur Tschechischen Republik", merkt Dittrich an. In der Nachkriegszeit bis Ende 1946 kamen in der Stadt Sulzbach-Rosenberg völlig entkräftet und lediglich mit 50 kg Habseligkeiten 4074 heimatvertriebene Sudetendeutsche an. Die Wohnraumreserven reichten in der Stadt nicht aus, um den Strom an Flüchtlingen und Heimatvertriebenen unterzubringen.Es mussten folgende Lager eingerichtet werden: Loderhof, Schlackenberg, Waisenhaus im Schloss, Hilfskrankenhaus, Kreishaus und Bergwerkbaracken. Der Fleiß und der Überlebenswille der entwurzelten Flüchtlinge und Heimatvertriebenen führten zu einer raschen Integration und einem beispiellosen Aufbauwillen. Die Aufbauleistung der mittlerweile zusammengewachsenen Bevölkerung hatte das deutsche Wirtschaftswunder zu Folge.Wie der Vorsitzende erwähnt, habe sich die sudetendeutsche Bevölkerung längst mit ihrem Schicksal abgefunden und lebe seit 1950 in der versöhnenden Grundhaltung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Man habe Freunde gefunden unter den Nachbarvölkern und Freundschaften geknüpft mit den heutigen Bewohnern der alten Heimat. Dittrich ergänzt, dass ungeachtet dieser Frieden stiftenden Haltung vor Jahren schon Joseph Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., darauf hinwies, dass wir um der Versöhnung willen die geschichtliche Wahrheit nicht verschweigen sollen. Er betonte: "Eine Liebe, die den Verzicht der Wahrheit voraussetzt, ist keine wahre Liebe. Sie hätte ein schlechtes Fundament.""Ein Europa, in dem die Menschen in Frieden miteinander leben können, wächst durch Offenheit und Wahrheit zusammen. Heimat ist für die ehemals Heimatvertriebenen keineswegs Abschottung oder geistige Enge, sondern Bewahrung der eigenen Kultur und Offenheit für die Kultur der anderen", resümiert der Vorsitzende der Landsmannschaft.