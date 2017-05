Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

12.05.2017

12.05.2017

Wo ist der rote Faden in der multikulturellen Gesellschaft? Dieser Frage gingen die Gäste bei der Vernissage der neuen Ausstellung "Weltethos" im LCC nach. Die Schau versucht, einen globalen gemeinsamen Nenner für Ethik und Moral zu finden.

"Diese Ausstellung passt in die Zeit, in der wir im In- und Ausland Wahlen haben, bei denen nationalistische Parteien erfolgreich sind, wo religionspolitische Auseinandersetzungen an der Tagesordnung sind", sagte Landrat Richard Reisinger bei der Eröffnungsfeier.Dr. Böttcher, Beauftragter für Migration, interkulturelle und interreligiöse Fragen beim Dekanat Sulzbach-Rosenberg, gab seinem tiefgründigen Referat den Titel: "Religionen, Gewalt und Friede". Ziel des Projekts "Weltethos" sei keine Einheits-Religion, sondern die Sammlung eines Bestands an ethischen Grundsätzen, die allen Religionen gemeinsam seien. Er erläuterte das am Beispiel der sogenannten "Goldenen Regel": Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg' auch keinem andern zu. Diese Regel gelte in unterschiedlichen Formulierungen in allen großen Weltreligionen.Alle Religionen seien grundsätzlich zum Frieden fähig, enthielten aber auch Gewalt- und Zerstörungspotential. Deshalb sei Weltfrieden nicht ohne Religionsfrieden möglich. Hier müssten alle Religionen einen Spagat leisten zwischen der Akzeptanz des Gegenübers und dem eigenen Wahrheitsanspruch. Aber auch Schulen und Medien müssten die Verpflichtung zu pluralistischer Kultur, Toleranz und Gewaltminimierung erfüllen. Die Ausstellung, zu der es auch ein Begleitheft gibt, ist während der Öffnungszeiten der Volkshochschule im Foyer des LCC zu besichtigen.