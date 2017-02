Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

Der Dreisprung macht's: Energiebedarf senken, Energieeffizienz steigern, erneuerbare Energien ausbauen. Das lernten die Gäste bei der Eröffnung der Leihausstellung Energiewende der Regierung der Oberpfalz im Rathaus-Foyer schnell. Die Module veranschaulichen die Techniken gut.

Bürgermeister Michael Göth rief den Besuchern und Stadträten noch einmal ins Gedächtnis, welche Beiträge die Stadt bereits zur Energiewende geleistet hat: Es gebe ein Klimaschutz-Konzept, die Straßenbeleuchtung und die Lampen in vielen öffentlichen Gebäuden seien bereits auf stromsparende LEDs umgestellt, energetische Sanierung werde umgesetzt, wie das Beispiel Jahnschule zeige, das Waldbad erhalte zwei Becken-Abdeckungen, und das Fernwärmenetz erfreue sich wachsender Beliebtheit.Der Bürgermeister hoffte, dass möglichst viele Schulen die noch bis Mitte März laufende Ausstellung besuchen. Landkreis-Energieberaterin Katharina List erläuterte die Klimaziele und stellte einzelne Module der Ausstellung, die bereits in Ensdorf zu sehen war, vor.Anhand von Fenstermodellen und einem Gefrierschrank mit verschiedenen Verglasungen sind Wärme- und Lichtdurchlässigkeit, Beschichtung und Einbau anschaulich dargestellt. Informationen zu Lichtfarbe, -stärke, Lampenformen und Stromverbrauch gibt es bei LEDs und Leuchtstofflampen.An einem Computerterminal kann jeder seine Fragen zur Energiewende recherchieren und eine 3D-Analyse von Windrädern vornehmen. Drehräder verdeutlichen den Unterschied zwischen alter und neuer Technik, die Mitmachstation Wind informiert zu Artenschutz, Gesundheit und Akzeptanz der Windkraft. Den Abschluss bilden Hauswandmodelle in Originalgröße mit Dämmstoffen, Fenstereinbau, Wärmebrücken etc.. Interessenten können sich im Foyer zu den üblichen Öffnungszeiten informieren.___Weitere Informationen: