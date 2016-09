Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

06.09.2016

3

0 06.09.2016

Aufsichtsratsvorsitzendem Dieter Heldrich oblag es, die Gäste auf einem Donauschiff zu begrüßen und zurückzublenden auf die 45 Arbeitsjahre, die Renner im Dienste der Bank verbracht hatte. Nach der Lehre hatte er das Führungsseminar in Montabaur besucht, war seit 1998 Vorstandsmitglied und seit 2011 Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg.Der Bezirkspräsident des Genossenschaftsverbandes Bayern, Maximilian Zepf , würdigte Renner als einen Mann, der sein ganzes Berufsleben in den Dienst der Genossenschaftsorganisation gestellt habe. Beständige Leistung im Beruf sei Grundlage seines erfüllten Lebens. Zepf bescheinigte dem Bankdirektor ausgezeichnete Fachkenntnis, Loyalität, Verlässlichkeit, Kollegialität und soziale Kompetenz.Dem schloss sich auch Filialdirektor Bernhard Weltrowski von der R+V-Versicherung an. Die stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann und Bürgermeister Michael Göth dankten Renner auch für sein soziales Wirken. Udo Füssel, selbst ausscheidender Vorstand, blickte dankbar auf eine bewegte gemeinsame Erfolgszeit zurück, der neue Vorstand Erich Übler erinnerte an einen Kapitän, der stets selbst mit Hand angelegt habe auf dem Schiff Raiffeisenbank. Den Reigen der Grußworte beschloss Hans Renner selbst, der seiner Familie, Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Freunden und Kollegen dankte für großartige Unterstützung und beste Zusammenarbeit. Auch Ehefrau Sieglinde Renner bekam mehrere Blumensträuße für ihr Wirken im Hintergrund überreicht. Mit Musik und gutem Essen nahm die Donaufahrt ihren Fortgang, und Hans Renner ging dann tatsächlich als Letzter von Bord. Die Kapitänsmütze hatte er da aber schon weitergegeben.