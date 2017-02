Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

09.02.2017

Es hoppert ganz schön, und manchmal kracht es auch: Der Schnee gibt jetzt die Schlaglöcher frei. Frost hat den Asphalt stellenweise arg strapaziert. Das ruft die Männer des Bauhofs auf den Plan. Mit modernem Spezial-Material sorgen sie wieder für eine wasserfeste Oberfläche. Im Sommer kann diese dann weiter saniert werden - ein Fall für den "Blow Patcher".

20 Kilometer betroffen

Löcher flicken

"Es kommt halt immer auf den Winter an", meinte Bauhof-Leiter Erwin Thurner, als die SRZ sich nach den Straßenschäden erkundigte. In den Jahren seit 2011, in denen es verhältnismäßig mild war, reichte eine Palette mit 800 Kilo Reparaturmaterial. "Heuer werden es zwei bis drei."Es handelt sich bei dem Stoff meist um den sogenannten Kalt-Asphalt, ein Mischgut, getränkt mit Lösungsmittel, das in die Fahrbahnlöcher eingefüllt wird und schnell aushärtet. Die Trupps des Bauhofs verwenden es für tiefere Löcher und Senkungen. An den typischen Oberflächen-Schadensbildern dagegen kommt Granulat-Asphalt zum Einsatz. Der sonst verwendete Heißteer ist bei diesen Temperaturen unsinnig.Wo liegen die Haupt-Schadensgebiete? "Dort, wo der Straßenunterbau aus betonharter Schlacke besteht, kann das Oberflächenwasser oft nicht durch die Risse im Asphalt versickern. Bei Frost dehnt sich das eingebundene Wasser aus. Die Folge sind Aufbrüche in der Straße", erklärt Erwin Thurner. Schwerpunkte liegen in der Goethe-, Beethoven- und Südstraße, Hubberg, St.-Georg-, Hugo-Geiger-, Czeike-, Schlesier- und Vollmarstraße. Aber auch in Großenfalz, Etzmannshof und in Kauerhof finden sich solche Stellen.Von den 145 Kilometern befestigter Straßen seien etwa 20 Kilometer betroffen, schätzt der Experte. Hier hinterlässt der Wechsel aus Tauwasser und Frost die meisten Schäden. Ausbesserung ist die einzige Möglichkeit, ein kompletter Neubau finanziell nicht möglich; er wäre auch den Anliegern nicht zuzumuten. So läuft die Flickarbeit über den Straßenunterhalts-Etat des städtischen Bauhofs. Rund 10 000 Euro, so schätzt Thurner, werden dafür in diesem Frühjahr verbraucht, an Material und Arbeitszeit.Wie läuft so ein Einsatz ab? Der Bautrupp säubert die schadhafte Stelle und bringt dann, je nach Tiefe, Granulat oder Kalt-Asphalt mit einer Körnung bis zu acht Millimetern ein. Während letzterer schnell von selber aushärtet, muss das Asphalt-Granulat mit dem Flammenwerfer erhitzt werden. Es schmilzt, verbindet sich und wird, wie auch das Kaltmischgut, sofort mit Bitumensand bestreut. Bei beiden Reparaturmethoden ist die Straße sofort wieder befahrbar.Sind die Oberflächen dann wieder dicht, kommt im Sommer eine Firma mit dem "Blow Patcher" zum Einsatz: Diese Spezialmaschine spritzt flüssigen Asphalt und Granulat verschiedenster Körnung auf die Straße, deckt so ganze Bereiche ab und füllt auch die dünnen Netzrisse im Asphalt. Auch hier wird der Verkehr kaum beeinträchtigt.Viel Arbeit in den nächsten Wochen also für die Spezialtrupps des Bauhofs. Denn schließlich will jeder Bürger ruckelfrei über die Straßen rollen. Fazit: Wird nicht geräumt und gestreut, ist Zeit zum Reparieren.