Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

02.03.2017

Der Erste ruft an, da hat das Büro gerade mal eine Minute geöffnet. Ob eine Wohnung in Neukirchen frei sei, will der Mann am Telefon wissen. Der Bauverein muss passen. Alle Wohnungen sind belegt. "Das ist bei uns seit Jahren so", sagt Vorstand Manfred Pickel. Das Interesse aber ist ungebrochen groß.

Genossenschaftsgedanke

Günstiger Preis

Großteil langjährige Mieter

GBW-Gruppe mit 450 Wohneinheiten in Sulzbach-Rosenberg: Leerstandsquote bei einem Prozent Rund 450 Wohneinheiten bewirtschaftet die GBW-Gruppe nach eigenen Angaben in Sulzbach-Rosenberg. Diese befinden sich in den Gebieten Loderhof, Bahnhofstraße, Rumburgstraße und Katzenberg. Die Wohnungen haben eine Größe zwischen 24,61 und 97,21 Quadratmetern. Die Leerstandsquote gibt die GBW mit aktuell rund einem Prozent (Stand 31. Januar) an. "Wartelisten existieren aktuell nicht", sagt eine Unternehmenssprecherin.



Derzeit würden bei der GBW-Gruppe in erster Linie kleinere Wohneinheiten, insbesondere mit zwei Zimmern, nachgefragt. Die Mieter würden bei Neuvermietung besonderen Wert auf einen hochwertigen Bodenbelag (Laminat) sowie eine zeitgemäße Badausstattung mit Fenster legen. "In unseren Wohnanlagen gibt es einen vielfältigen Mietermix", erklärt die Sprecherin weiter. In GBW-Wohnungen leben sowohl alleinerziehende Mütter als auch Paare, Senioren und Studenten sowie Familien mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge. "Alle Mieter schätzen unsere Mietshäuser mit wenigen Mieteinheiten von vier bis sechs Parteien, weil keine Anonymität besteht und sich die Nachbarn meistens untereinander kennen."



Die GBW-Gruppe ist eines der größten süddeutschen Wohnungsunternehmen und bewirtschaftet insgesamt rund 30 000 Wohnungen. Jede dritte Wohnung im GBW-Bestand ist eine geförderte Wohnung. Damit leiste die GBW einen wichtigen Beitrag zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums, heißt es in einem Unternehmensporträt. (san)

"Wir haben seit Jahren eine Warteliste", erklärt Pickel. Lorenz Uschold, ebenfalls Vorstand, nickt zustimmend. Die beiden Männer kennen die Problematik: Bauvereins-Wohnungen sind begehrt. Der gemeinnützige Bauverein wurde 1919 gegründet. Inzwischen besitzt er 30 Häuser mit 120 Wohnungen. Diese befinden sich in der Königsbergstraße (Hausnummern 45, 47, 49 sowie 42b, 44 und 46), in der Unteren Gartenstraße, in der Rosenstraße und in der Rosenberger Straße sowie in Neukirchen in der Bauvereinstraße (1 bis 7).Die Anfänge gehen zurück auf die Wohnungsnot, die nach dem Ersten Weltkrieg in der Stadt herrschte, erklärt Pickel. "Deshalb hat sich damals der Bauverein gegründet." Basis war der Genossenschaftsgedanke. Wer eine Wohnung wollte, musste Mitglied werden und eine Einlage zahlen. Zu D-Mark-Zeiten waren dies laut Pickel 600 Mark, heute sind es 300 Euro."Von diesem Geld hat der Bauverein die Häuser gebaut." Heute fließt es in die Renovierung. "Dafür nehmen wir im Jahr rund 240 000 Euro in die Hand und investieren sie in die bestehenden Objekte."Die beiden Vorstände sitzen im Büro in der Unteren Gartenstraße, das jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr geöffnet hat. Eine ältere Dame kommt herein. Sie hat ein Problem: Der Rollladen funktioniert nicht mehr. Uschold notiert sich das Anliegen. "Das wird repariert", sichert er der Frau zu. Die Wohnungen des Bauvereins sind unterschiedlich groß, die kleinsten haben 46 Quadratmeter, die größten 96 Quadratmeter."Wir sind seit Jahren voll ausgelastet", sagt Pickel. "Wir haben keine freien Wohnungen." Deshalb muss auch der Interessent für Neukirchen vertröstet werden. "Eine Familie hat eineinhalb Jahre auf eine Wohnung gewartet", erzählt Uschold. Er ist froh, dass jetzt was Passendes freigeworden ist. Vor acht oder neun Jahren sei die Situation anders gewesen. "Damals mussten wir sogar Inserate in der Zeitung schalten, um Mieter zu bekommen."Seinerzeit habe es längere Leerstände gegeben. Jetzt muss sich der Bauverein sputen, wenn er bei einem Mieterwechsel die Zimmer renovieren will. "Da müssen wir oft schauen, wie wir das hinbekommen, schließlich will der Nächste schon wieder rein", schildert Uschold das Dilemma. Neukirchen sei im übrigen genauso nachgefragt wie Sulzbach-Rosenberg."Mit dem Quadratmeter-Preis von 3,50 Euro sind wir recht günstig", erklärt Pickel. Im Schnitt würden in Sulzbach-Rosenberg fünf Euro verlangt. Bunt gemischt ist die Mieterschar. "Wir haben ganz junge Mieter, die sind gerade mal 18 oder 19", sagt Pickel und erwähnt, dass der Älteste, der in einer Bauvereins-Wohnung lebt, 96 Jahre zählt.Wann immer sich Interessenten melden, sei die erste Frage, ob die Zimmer über eine Zentralheizung verfügen oder noch Öfen haben. "Auch Balkone sind sehr gefragt", weiß Uschold aus Erfahrung. Ebenso erkundigen sich einige, ob ein Gartenanteil dabei ist. Uschold ist seinem Vorgänger Walter Zimmermann, der bis 2015 als Vorstand im Amt war, sehr dankbar, dass dieser sukzessive und fast überall die Wohnungen mit Balkonen nachrüsten ließ. "Da hat er wirklich gute Arbeit geleistet", sagt Uschold, sein Kollege Manfred Pickel nickt zustimmend. "Dafür sind wir ihm sehr dankbar."Der Bauverein hat nach Angaben seiner Vorstände vor allem langjährige Mieter, "sie machen rund 60 Prozent aus". Teilweise seien die Leute schon seit 1962 in den Wohnungen. "Gedanken, dass ihm wegen Eigenbedarf gekündigt wird, braucht sich kein Mieter zu machen", erklärt Manfred Pickel. Hätte der Bauverein noch zehn Wohnungen, wären die auch weg. "Wir haben eine Warteliste", sagt Lorenz Uschold.Doch wann die nächste Wohnung frei wird, lasse sich nie vorhersagen. Dem Interessenten für Neukirchen können die Männer momentan nicht helfen. Er soll sich in einem Vierteljahr noch einmal melden, erfährt der Anrufer am Telefon. (Hintergrund)