Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

31.01.2017

20

0 31.01.201720

In einem persönlichen Gespräch überreichte Polizeipräsident Gerold Mahlmeister dem Beförderten seine Ernennungsurkunde. Er gratulierte dem Polizeichef und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute und eine glückliche Hand. Den Glückwünschen schloss sich Personalrat Peter Würdinger an.Kernebeck kommt damit in den höchsten Dienstgrad der dritten Qualifikationsebene (früher: gehobener Dienst). Er darf sich als sichtbares Zeichen seines neuen Dienstranges "Erster Polizeihauptkommissar" über einen fünften silbernen Stern auf seinen Schulterklappen freuen. Seit 1. November 2016 ist Michael Kernebeck Leiter der PI Sulzbach-Rosenberg.Werdegang Michael Kernebeck:1988 nach dem Abitur Einstellung im mittleren Dienst bei der Bayerischen Polizei.1991 Umstieg in die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes, Studium an der Beamtenfachhochschule Sulzbach-Rosenberg.1993-1995 Tätigkeit bei der Bereitschaftspolizei Sulzbach-Rosenberg.1995-2008 Dienstgruppenleiter-Verwendungen bei PI Nürnberg-Ost und PI Auerbach.In dieser Zeit: Führungskräfteauswahl, unter anderem als Leiter der Einsatzzentrale der damaligen Polizeidirektion Amberg und als Sachbearbeiter bei der Kripo. Zusätzlich Präventionsbeamter an Schulen mit Schwerpunkt Drogenprävention.2008-2013: Dienstgruppenleiter bei der PI Amberg.2013: Stellvertretender Leiter der PI Sulzbach-Rosenberg.2016: Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg.