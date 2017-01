Vermischtes Sulzbach-Rosenberg

10.01.2017

Vier Jahrzehnte nach dem Ende der Erzgruben in Sulzbach-Rosenberg hält der Bergknappenverein die Erinnerung an diese große Tradition nach wie vor wach. Die Zeitzeugen werden allerdings weniger.

Todesfälle aus Altersgründen, verbunden mit einem Mitgliederrückgang, trübten die ansonsten positive Bilanz für das Jahr 2016, die Vorsitzender Armin Kraus bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Zum Bartl vorlegte. Musikalisch umrahmte sie eine Abordnung der Bergknappenkapelle unter Leitung von Rudi Bär."Bei der 125-Jahr-Feier 2012 beklagte Armin Kraus den Mitgliederrückgang, für den fast ausschließlich Todesfälle verantwortlich sind", erinnerte Bürgermeister Michael Göth in diesem Grußwort. Obwohl sich diese Situation leider nicht zum Guten gewendet habe, werde der Bergknappenverein 2017 das 130-jährige Bestehen feiern. Die Unterstützung der Stadt sagte Göth zu.Was die Veranstaltungen 2016 betrafen, blickte der Vorsitzende Armin Kraus auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Zwischen der Jahreshauptversammlung beim Bartl, traditionsgemäß am Dreikönigstag, und der Barbarafeier im Wagnersaal lagen viele Besuche bei Organisationen und Vereinen am Ort. Beim europäischen Knappen- und Hüttentag im tschechischen Pribram vertrat der Bergknappenverein die Stadt Sulzbach-Rosenberg und den Landkreis Amberg-Sulzbach in der Bergmannstracht.Kranken- und Weihnachtsbesuche sowie die Gratulation bei runden Geburtstagen und Hochzeitsjubiläen werden beibehalten, versprach Armin Kraus. Er bat aber, Termine für goldene Hochzeiten dem Bergknappenverein mitzuteilen, da sie nicht immer bekannt sind.Für 60-jährige Mitgliedsschaft sollten bei der Barbarafeier Fritz Rupprecht und Herbert Matzel ausgezeichnet werden. Da sie damals verhindert waren, wurde die Ehrung jetzt nachgeholt.

Bergknappenverein

Förderer werden Mit Fördermitgliedschaften will der Bergknappenverein seinem Mitgliederschwund entgegenwirken. Außerdem werde dadurch die finanzielle Situation des Bergknappenvereins verbessert. "Unabhängig davon, welchen Beruf sie oder er ausgeübt hat oder ausübt, kann jede und jeder zu einem Jahresbeitrag von sieben Euro als Förderer beitreten", nannte Kassiererin Karin Kraus die Konditionen. Fragen beantworten sie sowie Armin Kraus unter 09664/22 90 00. (bt)

Donnerstag, 16. Februar : Benefizkonzert der Bergknappenkapelle in der ChristuskircheSamstag, 18. Februar: Fasching für Jung und Alt beim BartlDonnerstag, 16. März: Fahrt in den Bayerischen LandtagSonntag, 26. März: Generalversammlung des Landesverbandes Bayern in InzendorfSonntag/Montag, 4./5. Juni: Bayerisches Bergmannstreffen in BerchtesgadenSamstag/Sonntag, 16./17. September: Stollenfest beim Schaustollen Max zusammen mit der Historischen Gruppe Stiber-FähnleinSamstag, 2. Dezember: Barbarafeier in KönigsteinSamstag, 9. Dezember: Barbarafeier des Bergknappenvereins Sulzbach-RosenbergSamstag, 6. Januar 2018: Jahreshauptversammlung. (bt)